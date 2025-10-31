Cenk Tosunoğlu 3 gün tutuklu kalacak

“Çocuğa yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurması ve dağıtması” suçlamasıyla tutuklanan ‘bağımsız’ Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu, çıkarıldığı Lefkoşa Mahkemesi’nden 3 gün tutukluluk aldı.

Tosunoğlu dün, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçmeye çalıştığı sırada, Kermiya barikatında tutuklanmıştı.

Baba Hasan Tosunoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Masum bir gencin özgürlüğü, belli ki kendisiyle hiç ilgisi olmayan politik hesaplara kurban edilmek isteniyor” demiş, Meclis’te iki devletli çözüm ilkesine ilişkin yasa önerisinin sahiplerinden biri olmasıyla bu olay arasında bir bağlantı olabileceğini düşündüğünü ifade etmişti.