Çağırın, çağırın “bayraaaak, vataaaaan, millleeeet!”… Herkesi de hain ilan edin da bu Sterlin, Dolar ve Euro düşecek!

Uyku tutmadı…

Telefona ve haliyle saate baktım, ha bir de dövizi kontrol edeyim dedim…

Ersin Tatar’ın büyük patronu Recep Tayyip Erdoğan konuşmuştu ben yatmadan önce ve Sterlin’in TL karşısındaki değeri 15.10’du…

Sabahın ikisinde 15.23 olduğunu fark ettim.

Uyku tam gitti…

“İkiniz de susun” dedim kendi kendime!

Ama sonra “neden ikisi de sussun?” sorusunu sordum!

Ve yanıtladım; “Erdoğan dilediğini söylesin”…

Bana ne!

Peki Ersin Tatar?

Ersin Tatar bir yıldır söylediği “akla ve mantığa aykırı faşizm edebiyatından seçmeleri söylemeyi sürdürecekse, istifa etsin”…

Evet, Tatar, eğer hala sadece ve sadece Türkiye’ye gezmeye gitme derdindeyse; sadece UBP kurultayı, sadece kendisi gibi düşünen birkaç kişi ve sadece çözümsüzlük hesabındaysa, evet bıraksın ve gitsin…

-*-*-

Uyku tam kaçtı!

Saat 03.30 Sterlin 15.10’lar civarında!

Bende bir sevinç, bir sevinç!

Yarım saat önce 1520 civarındaydı!

-*-*-

Sabahı zor ettim!

Bir o yana, bir bu yana!

Dönüyorum, tam uyuyacağım, “egemen eşit devleeeet, bayraaaak, Anavataaaaan” diye bağıran bir Tatar!

Yine elimde telefon!

Sabahın ilk ışıkları ve Sterlin 1530…

“Allah belanızı versin” diyorum, boşluğa, pencereden dışarı!

Pencereden de dağdaki bayrak görünüyor, Maşallah!

-*-*-

Sterlin 15.40!

Bekleseydiniz öğle olsun!

15.50!

-*-*-

Aşı olmaya gidiyorum!

İki Sinovac, ikinci Pfizer!

Psikolojik bir rahatlık, sol kolda hafifi bir uyuşukluk!

-*-*-

Telefonum çalıyor, “beeee Sterlin 16.00 TL oldu…”

Eve geliyorum, aşıdan 30 dakika sonrası, eşim, “Sterlin 17.00 TL oldu” diyor…

-*-*-

Markete gidiyorum, diş macunu ve diş frıçası alıyorum…

Hep aldığım aynı marka…

Diş eti koruyucusu falan…

50 TL macun, 50 TL hatta 54 TL fırça!

Daha ucuzu var mı?

Var!

24 TL…

-*-*-

Gatsellis geliyor aklıma…

Dome Hotel’in sahibiydi Gatsellis…

Öğle saatlerinde 17.52 oluyor Sterlin!

-*-*-

1900’lerin ilk çeyreğinde Amerika’da para biriktirmiş Costas Gatsellis…

Karısının arazisi üzerine gelmiş Dome Hotel’i inşa etmiş…

Ya da önceden küçük bir evi pansiyona çevirmiş falan…

-*-*-

Amaaaan, ne önemi mi var?

Var!

Çok önemi var!

Catsellis, Gatsellis, Gatselli ya da asıl soyadı Charalambous muydu?

Neyse, Gatselli amca, 1974’te “kurtarıcımız” geldiğinde esir düşmüş ya!

“Haydi Güneye” demişler!

Canını verdiği otelini, topraklarını, yılların birikimini bırakmak istememiş!

-*-*-

Saat 15.00…

İnternet gazetelerimizden birinden haber geliyor; Sterlin 18.00 oldu!

Gözümün önünde vallahi da billahi da Erdoğan, gülümsüyor!

Konuşuyor, gülüyor!

Yanında Ersin Tatar duruyor…

Bellapais’ten Günaydınlar, bugün de Toroslar çok iyi görünüyor” diye twit atmış!

O da gülümsüyor!

Eller önde, hafiften ters dönmüş, ayacıklar zavro!

Ama gülümsüyor!

Ve “egemen eşit devlet, bizi anavatandan ayırmak isteyenler var, federasyon isteyen hainleeeer” diye bağırıyor!

-*-*-

Hooop görüntü kayıyor, Girne, sene 1974…

Gatselli gitmek istemiyor!

“Gideceksin ihtiyar” diye bağırıyor Türk komutan!

Bir taksi buluyorlar, ihtiyar, gözlerinde yaşlarla arabaya zorla bindiriliyor!

-*-*-

Tanıdığı, eski dostu, çalışanı Kıbrıslı birkaç Türk yanına yaklaşmaya çalışıyor.

Türk komutan kızıyor, hiç bitmeyen aynı ayni hikaye; “hain misiniz siz?”…

Kıbrıslı Türkler son kez Gatselli’nin elini sıkıyor!

Ve Gatselli onlara diyor ki…

-*-*-

Telefon yine çalıyor…

“Abi sterlin düştü; şu anda 16.80 TL”…

-*-*-

Ohhh yine bir rahatlama…

Vallahi ne yalan söyleyeyim, 18.00 TL duyumundan, 16.80 TL’ye gerilemiş olmak da “büyük bir zafer”…

Açıyorum A Haber’i; Erdoğan konuşuyor…

Kapatıyorum…

Çünkü, en azından ne söylediğini işitmezsem, daha sakin davranabilirim…

-*-*-

Ersin Tatar mı?

Federal çözüm isteyenleri hain ilan etmeyi sürdürüyor!

Ekonomistler!

Erdoğan’ın üniversitesi belli değil de bizimkisi Cambridge mezunu bir iktisatçı!

Acaba diyorum; ne düşünüyor bu dövizle alakalı olarak?

Bir şey düşünemez ki!

Çünkü düşündüğünü söylerse, iki ay sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerine gideriz; bilginize!

-*-*-

Anladınız mı son yazdığım cümleyi?

Umarım anlamışsınızdır!

-*-*-

Evet nerede kalmıştık?

Gatselli!

Gatselli amca taksiye konmuştu, yanına yaklaşmayı başaran birkaç Kıbrıslı Türk’e diyor ki; “… Bizi göndermelerine müsaade etmeyin; bu günler geçer” diyor…

O birkaç Kıbrıslı Türk bir şey söyleyemiyor…

Ve ekliyor; “… Be arkadaşlar, tarih çok önemli bir bilimdir, tarihte Osmanlı’nın ele geçirdiği hiçbir yerde aşırı vergiler akabinde de iflas ve askere almak dışında hiçbir şey olmadı; yarın hepiniz toplanıp, sizi kurtarmamız için bizden yardım isteyeceksiniz, gönderilmemem müsaade etmeyin”…

-*-*-

Bu anlattığım, o anın şahidi, eski bir TMT’cinin anlattığı bir olaydır…

Abarttığımı, yalan söylediğimi, propaganda yaptığımı, zaten Rumcu, hain olduğumu söyleyebilirsiniz…

Ama gerçek tıpkı Gatselli’nin söylediği gibidir…

-*-*-

Bunca yıldır ve hala, Kıbrıs’a yerleşmiş olmanın çeşitli avantajları üzerine çözümsüzlük hikayeleri yazmak dışında hiçbir şey yapılamıyor, yapılmıyor ama hepsinden önemlisi; bizi Gatselli’nin dediği gibi, “Rum’a muhtaç” hale soktular…

-*-*-

Tatar istifa!

Zaten koltuk garantisi de yok!

Ağzını açsa ve gerçekten inandıklarını, bildiklerini söyleyebilse; söylese; Türkiye’deki gizli adamlar, mutlaka icabına bakarlar!

-*-*-

Geldiğimiz nokta mı?

Bugün geldiğimiz nokta; 15 Temmuz 1974’te EOKA B’nin yaptığı ırkçı, aptalca ve faşist hatasını avantaja çeviremeyip, Kıbrıs Türk toplumunu ne yazık ki “yok eden” zihniyetin; yani 1974 sonrası tüm Türk politikalarının iflasıdır…

Gatselli haklı çıkmıştır…

Erdoğan hala konuşup gülümsemekte, Tatar ise Bellapais’ten Toros fotoğrafları çekip, “Anavatan, bayrak” falan diye söylenmektedir!

-*-*-

Saat 15.41 yazıyı bitiriyorum…

1 Sterlin = 16.96 TL…

Çağırın, çağırın “bayraaaak, vataaaaan, millleeeet!”…

Bağırın, herkesin dalga konusu olun, gülümseyin, Torosların fotoğraflarını çekin, herkesi de hain ilan edin da bu Sterlin, Dolar ve Euro düşecek!

Catsellis Dome Hotel, Girne, Kıbrıs… 1956… Bir kartpostal…