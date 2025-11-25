“Buzz’ Ayaz” grubunun ilk albümü, “Yılın Albümü” seçildi

Murat OBENLER

Bölünmüş Lefkoşa’nın kalbinde kurulan ve Doğu Akdeniz’in psikedeliasını rock, blues, dub ve elektronik öğelerle birleştiren bir sounda sahip “Buzz’ Ayaz” grubunun aynı adı taşıyan ilk albümü2024-2025 dönemi için Transglobal World Music Charts tarafından “Yılın Albümü” seçildi. Kıbrıs’tan Buzz’ Ayaz grubunun ilk çalışmasının Yılın Albümü seçilmesi grubun müzik anlayışının ve tarzının uluslararası alanda yankı bulmasının bir göstergesi olarak değerlendirilirken bölünmüş Lefkoşa’nın sesini ve ruhunu öne çıkaran yeni, cesur bir çalışmanın uluslararası tanınmasını temsil etmektedir.

Antoniou, Stratis,Scott ve Öğüç müziklerle Lefkoşa’daki sınırları ortadan kaldırıyor

Bölünmüş Lefkoşa’nın kalbinde Antonis Antoniou (elektrik tzouras, vokaller, elektronikler),Manos Stratis (synth bas ve org),Will Scott (bas klarnet) ve Ulaş Öğüç (davullar, triggerlar) tarafından oluşturulan grubun özgün müzik dünyasını öne çıkaran “Buzz’ Ayaz” albümü, Eylül 2024’te bağımsız plak şirketi Glitterbeat Records tarafından yayımlandı ve şimdiden coşkulu eleştiriler aldı.

Dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla uzman ve radyo yapımcısı tarafından hazırlanan ve world music alanındaki en önemli uluslararası kurumların arasında yer alan, dünya çapında world music’in en değerli albümlerini ve sanatçılarını tanıtmak ve öne çıkarmak amacıyla listeler hazırlayan, küresel müzik sahnesine nesnel ve çokkültürlü bir bakış sunan Transglobal World Music Charts’da listenin en tepesinde yer almayı başaran Kıbrıs’tan Buzz’ Ayaz grubu yurtiçi ve yurtdışında da başarılı bir albüm tanıtım turnesi geçiriyor.

Kıbrıs’ın farklı topluluklarından müzisyenlerin birlikte var olduğu grup Lefkoşa’yı dünya müzik haritasına yerleştiriyor

Doğu Akdeniz’in psikedeliasını rock, blues, dub ve elektronik öğelerle birleştiren, 70’lerden esinlenen groove’lara vurgu yapan, çokdillilik, mikrotonal aralıklar ve geleneksel referanslar ile küresel bir dinamizme sahip çağdaş bir sesi zenginleştiren grubun soundu müzikal kimliklerinin ötesinde aynı zamanda toplumsal bir boyut da barındırıyor. Kıbrıs’ın farklı topluluklarından müzisyenlerin birlikte var oluşu, kültürel beraberliğin sembolik ve özlü bir eylemi olarak işlev görüyor. Transglobal World Music Charts’tan alınan bu ödül, bu sanatsal ve toplumsal kimliği güçlendiriyor ve Lefkoşa’yı dünya müzik haritasına yerleştiriyor.

“Bu başarı Çağdaş Kıbrıs müzik sahnesinin dinamik canlılığını ve dünyaya açıklığını doğruluyor”

Kültür Bakanlığı’nın Çağdaş Kültür Dairesi, Buzz’ Ayaz grubunu önemli uluslararası başarı için tebrik ederek, “Grubun başarısı, hem ülkeden çıkan yeni müzikal seslerin varlığının önemini ispatlıyor hem de çağdaş Kıbrıs müzik sahnesinin dinamik canlılığını ve dünyaya açıklığını doğruluyor. Yazının özgünlüğü, sesin olgunluğu ve işin estetik tutarlılığı, bu albümün ilgili değerlendirme komitesinden aldığı yüksek puan için belirleyici faktörler oldu; Çağdaş Kültür Dairesi bu tanınmaya sembolik bir katkı olarak ve Kıbrıs müzik üretimini somut bir şekilde destekleyerek belirli sayıda kopya satın aldı” ifadelerini kullandı.

Buzz’ Ayaz 13 Aralık Cumartesi gecesi Hoi Polloi’nin 10. Yıl Etkinliği’nde sahne alacak

Buzz’ Ayaz grubu 13 Aralık Cumartesi gecesi Lefkoşa’nın kuzeyinde yer alan Hoi Polloi’nin 10. Yıl Etkinliği’nde sahne alacak. Adanın kuzeyindeki bu konser özellikle grubun Kıbrıslı Türk hayranları için de merakla bekleniyor.