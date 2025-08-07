“Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz, geleceğe hep birlikte imza atacağız”

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” sloganıyla Lefkoşa’daki Kızılbaş Parkı’nda etkinlik düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman halka hitap etti.

Etkinliği sunan CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Yeni bir dönemin başlangıcını ilan ediyoruz. Bize dediler ki susacaksınız, dedik ki susmayacağız, daha söyleyecek çok sözümüz var. Bizim sözümüzü söyleyecek bir lider var” diyerek Tufan Erhürman’ı işaret etti.

Alanda görüşlerin paylaşılması için defter hazırlanırken, “Geleceğe imza atıyoruz” diyerek katılımcılarla selfie de çekildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, birlik ve ortak yönetim mesajları verirken, etkinlikte Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de güçlü dayanışma çağrıları yaptı.

Halka seslenen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede birlikte yönetim ve ortak gelecek vizyonunu vurgulayarak, “Ortak sözümüzü üretmeye, geleceğe imza atmaya geldiniz. Kaybedecek 5 yılımız daha yok, çocuklarımızın dönmek isteyeceği bir memleket yaratacağız” dedi. Cumhurbaşkanlığının halkın evi olduğunu ve sadece çözüm değil, ekonomik ve sosyal sorunlarla da ilgilenileceğini belirtti. İki kurucu devletli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün hedefleri olduğunu ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin her karış toprakta hakkı olduğunu vurguladı, “Kazanacak olan ben değilim, halktır. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Etkinlikte konuşan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, mücadele ve umut mesajı verdi. Karanlık ve çözümsüzlüğe karşı kararlı bir duruş sergilemenin önemini vurgulayan Harmancı, “Bize karanlık dayatanlara inat gök mavisine, çözümsüzlük dayatanlara inat barış güvercine ihtiyacımız var” dedi. Yeni dönemde demokrasi, hukuk ve ortak dili savunan bir lider seçileceğine inanç belirtti.

Zeki Çeler ise Kızılbaş Parkı’ndaki etkinlikte anayasa, hukuk ve toplumsal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız ve halkı en iyi şekilde temsil eden bir lider tarafından doldurulması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Bu bizim seçimimiz, bu bizim sözümüz” diyerek dayanışma çağrısında bulundu. Toplumun sesine kulak verdiklerini belirten Çeler, birlik ve mücadele vurgusuyla safların bölünmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı:

“Bize karanlık dayatanlara inat gök mavisine,

çözümsüzlük dayatanlara inat barış güvercinine ihtiyacımız var”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada birlik, mücadele ve umut mesajları verdi. “Kıbrıs’ın dört bir yanından burada ümidi yeşertenler… Hep bir araya geldiğimizde kazandık. Bir araya geldiğimizde bu adaya nasıl bir geleceği çizebileceğimizi hep yeşerttik. Burada bu umudu ve birlikteliği görüyorum. Yeni bir dönemin başlangıcı için azim, kararlılık ve yürek görüyorum” ifadelerini kullanan Harmancı, karanlık ve çözümsüzlüğe karşı mücadele çağrısı yaptı.

“Bize karanlık dayatanlara inat gök mavisini gör ihtiyacımız var. Bize çözümsüzlük dayatanlara inat barış güvercine ihtiyacımız var. Bu topraklarda doğan her bireyin insan olduğunu hissetmeye ihtiyacımız var” diyen Harmancı, “Durmak yok, kolay bir süreç bizi beklemiyor. Sadece göstermelik değil, arı gibi çalışacağız. Ferdi Başkan’ın dediği gibi karıncalar gibi çalışacağız” sözleriyle devam etti.

Harmancı konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu ülkeye demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, dünyaya aynı dili konuşabilmeyi başaran bir lider seçeceğiz. Tufan Erhürman’ı çıkaracağız. Bu akşam doğan umut ve enerjinin bizi çoğaltacağına yürekten inanıyorum. Bu seçimin sonunda sadece Tufan Hoca değil, Kıbrıs Türk halkının yeniden kendi kendini yönetmesi, bu topraklarda ‘ben de varım’ demesi kazanacak.”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Bu bizim seçimimiz, bu bizim sözümüz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kızılbaş Parkı’nda düzenlediği “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliğinde konuştu.

“O günler gelecek, gelin havası gibi bu ülkeyi temsil eden, anayasasını koruyan, hukukun üstünlüğüne inanan, toplumun hassasiyetlerine değer veren, başkaları yanına gittiğinde halkına sövenlere karşı lafını esirgemeyen bir cumhurbaşkanı ile karşılaşacağız” diyen Çeler, ülkenin en büyük değerinin anayasa olduğuna işaret etti.

“Bir ülkenin, bir devletin en büyük varlığı ve tek sözleşmesi anayasadır. Toplum ile devlet arasındaki birliktelik de bu anayasa üzerinden kurulur. Ama onlar, anayasayı korumak yerine nasıl deleceklerini günbegün öğrendiler. Toplumun sesine kulak vermediler. Tarafsızlık ilkesinden uzak, ne kadar taraf olunabilirse o kadar taraf oldular” dedi.

Çeler, bu tabloya karşı büyüyen bir umut olduğuna dikkat çekerek, “Unutmasınlar, bu ay ışığının altında, bu ak güvercinin de sonsuz desteği ile bu başkaldırı büyüyecek ve o cumhurbaşkanlığına tarafsız bir şekilde bu toplumu en iyi şekilde temsil edecek bir cumhurbaşkanı ile orada olacağız” ifadelerini kullandı.

Çeler, fedakarlıkla alınan kararın arkasında olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Biz toplumun sesini dinledik. Biz dedik ki bu bizim seçimimizdir, bu toplumun seçimidir. Bir söz veriliyorsa, biz de bu söze karşılık fedakarlık göstererek onun peşinden gitmek zorundayız dedik. Topluma karşı siyaset yapamayız dedik. Toplum için bu fedakarlığı yaptık, hiç de pişman değiliz. Sonuna kadar da arkasında duracağız. Siz de öyle olmak zorundasınız.”

Dayanışma çağrısı yapan Çeler, “Bugün Lefkoşa’da, ama daha sonra ülkenin her alanında ilmik ilmik dokuyacağız. Saflarımızı başkalarının bölmesine müsaade etmeyeceğiz. İster kuzeyden ister güneyden gelsin, bu topraklara kök salmış herkes için mücadele etmek zorundayız. Alın teri ile bu topraklarda yaşayan herkes için birlik, mücadele, dayanışma. Bu bizim seçimimiz, bu bizim sözümüz.” İfadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz, geleceğe hep birlikte imza atacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede birlikte yönetim ve ortak gelecek vizyonunu vurgulayan konuşma yaptı. “Ortak sözümüzü üretmeye, söylemeye, geleceğe imza atmaya, bir umudu büyütmeye geldiniz. Hoş geldiniz” diyerek halka seslenen Erhürman, kimseyi dışlamadan, herkesle birlikte yürüneceğini vurguladı. “Söz verdik” diyen Erhürman, “Kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun hiç önemli değil. Bu topraklarda gelecek kurmak isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz” dedi.

“Kaybedecek bir 5 yılımız daha yok”

Erhürman, halkın artık yorulduğuna dikkat çekerek, “Alım gücümüzün düşmesi, hukuk tanımazlık, eğitimin geriye gitmesi, sağlıkta her gün canımızın yanması hepimizi yordu. Ama en çok çocuklarımız için yordu. Bu kez çocuklarımızın bu topraklara dönmek isteyeceği bir memleket yaratacağız. Sözümüz söz, sözümüz ortaktır” diye konuştu.

Erhürman, “Bu halk hep birlikte kazanacak ve hep birlikte yönetecek. Çocuklarımız, torunlarımız için birlikte yöneteceğiz. Kaybedecek 5 yılımız yok. Çocuklarımızdan 5 yıl daha çaldırmayacağız. Sözümüz var, geleceğe imzamızı atacağız” ifadelerini kullandı. “Gelecek bu güzel ülke gibi çok güzel olacak. Hem büyüklerimize hem çocuklarımıza çok güzel bir gelecek söz veriyoruz” diye konuştu.

BM, AB, Türkiye ve uluslararası kuruluşlarla görüşmeler yapacaklarını belirten Erhürman, “Çözümün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir, herkesle diyalog ve diplomasi kuracağız. Muteber ve saygın bir taraf olarak bu ilişkileri sürdüreceğiz” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı, nerede doğmuş olursa olsun, bu ülkede geleceğini kuran herkesten oluşur. Bu halk kendiyle gurur duyacak, muhataplarının gözünde itibarı olacak. Çocuklarımıza, kendiyle gurur duymayı borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı bir makam değil, halkın evidir”

Cumhurbaşkanlığı makamına da değinen Erhürman, “Burası bir saray, bir köşk değil. Burası halkın evidir. 3-5 kişinin sarayı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı bu halkın içeride ve dışarıda temsil edildiği yer olacak” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde yalnızca çözüm süreciyle değil, ekonomik sıkıntılardan eğitime, sağlıktan yolsuzluklara kadar her meseleyle ilgileneceklerini belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanı ‘yetkim yok’ diyemez. O koltukta oturan herkes halkın derdiyle dertlenecek” dedi.

“İki kurucu ortaklı, siyasi eşitliğe dayalı çözüm”

Kıbrıs sorununa da değinen Erhürman, çözüm iradesinin bu topraklarda var olduğunu belirterek, “İki kurucu devletli, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm bizim hedefimizdir. Biz bu adanın iki eşit kurucu ortağından biriyiz” dedi.

Kıbrıslı Türklerin sadece Sarayönü’ne sıkışan değil, dünyaya açık bir halk olduğunu belirten Erhürman, “Ne Baf’tan, ne Larnaka’dan, ne Leymosun’dan, ne o taraftaki ormanlardan vazgeçerim. Bu halkın her karış toprağında hakkı vardır” dedi.

“Halk kazanacak”

“Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’a ya da dünyanın başka bir yerine sıkışan bir halk olmayı reddediyoruz. Ufkumuzu daraltamazlar. Ne Baf’tan, ne Larnaka’dan, ne Leymosun’dan, ne oradaki ormanlardan vazgeçerim. Her karış toprağımızda hakkımız var, sonuna kadar arkasındayım” diyen Erhürman, “Kazanacak olan Tufan Erhürman değil, halktır. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. İyi ki varsınız, sizinle yürümekten gurur duyuyorum” diye konuştu.