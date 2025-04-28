Bu para kimin?

40 milyar dolara yakın bir gelir bekleniyormuş.

Meclis komitesinde dile getirilmiş bu rakam…

Bu gelir yüzde 3 vergi karşılığı elde edileceğine göre…

Demek ki ülkeye bavullarla taşınacak para milyar doların üzerinde oluyor.

Kimin parası bu?

Nasıl kazanılmış?



Belli ki “adrese teslim” işler var!

Çünkü “bavulla para taşıma” yöntemi, bankacılık sistemlerinin uluslararası koşullarında yüksek riskli olarak tanımlanır ve çoğunlukla kara para aklama veya yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilir.

***

Diyelim ki İngiltere'de yaşıyorum, çalışıyorum; bankada param var ve Kıbrıs'a yatırım yapacağım.

Ev alacağım örneğin...

İş kuracağım…

İngiltere'de kazandığım parayı adaya getireceğim.

Bunun için "özel bir yasa"ya ihtiyaç yok.

Yıllardır insanımız bunun yapıyor zaten…

Parayı temiz kazanmışsanız ne derdiniz olur?

Banka transferiyle işi çözersiniz.

Yurt dışından adaya para getiren ve vergi ödeyen de duymadım doğrusu...

Maliye'nin "nereden buldun" diye sorma hakkı var elbette...

Bu durumda ödenmesi gereken vergi yüzde 37!

Şimdi yeni bir yasa yapıyor ya, "UBP-DP-YDP" biat ve felaket üçlüsü...

Diyorlar ki...

“Parayı bavulda getirirsen yüzde 3 vergi yeter…”

Temizse yüzde 37 vergi...

Kirliyle yüzde 3...

Bakar mısınız ayrıcalığa…

Niye “kirli” diyorum?

Temiz olsa doğal olarak gelecek zaten…

Muhtemelen yasa dışı bahisten toplanan paralar bunlar...

Çok da anladığım iş değil, bankacılık ve finans uzmanı birkaç kişinin tahmini bu yönde...

"Devlet" dedikleri yapı, kasasını denkleştirmek için kirli paradan payını istiyor.

Bu kadar az “komisyon”la, bu kadar “büyük” bir operasyon, pes (!)

Anlayınız vaziyeti...

***

Yasa tasarısına göre parayı getirecek olan önce başvuru yapacak ve getirdiği parayı da bankaya yatıracakmış.

Yüzde 3 vergi de para bankaya yattıktan sonra bir ay içinde ödenecekmiş.



O bir ay içinde “para hareketini” kim denetleyecek?

Bilinmiyor.

Niye para bankaya yattığı an vergisi alınmıyor?

Muamma!



Bir de şu var…

Bankalar gelen parayı “tehlikeli” görür ve kabul etmezse ne olacak?

Bu iş çok “riskli.”

Bankalar tedirgin zaten…

Çünkü dünyada iş yaptıkları muhabir bankalar var…

Bankaların, uluslararası işbirlikleri çerçevesinde muhabir bankalarla olan ilişkileri açısından risk alması kolay değil… Muhabir bankalar, şüpheli işlemler nedeniyle ilişkiyi kesebilir, bu da ülke bankacılık sisteminin dış finansal sistemden izole edilmesine neden olabilir.



Üstelik yasa çıkarılıyor ama uygulama tüzükleri henüz ortada yok.

Diyeceksiniz ki "organize işler bunlar, muhtemelen bankası da ayarlanmıştır, kasası da…"



***

"Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa..."

Dedim ya...

Sanki yurt dışında kazanılmış paralar, bugüne kadar ülke ekonomisine hiç girmemiş gibi...

Böylesi bir "kara para aklama" girişimi daha önce de Yasa Gücü'nde Kararname denemesi ile denenmişti.

Mahkemeye taşındı yasa ve bir ay sonra iptal edildi.

Ama o bir aylık süreçte gelen para da Maliye'nin imbiğinde damıtıldı pek tabii (!)

***

Siyaset mafya ilişkileri iyice deşifre oldu son günlerde...

"Kimin eli kimin cebinde belli değil" durumu...

Eller ve cepler karışsa da hep aynı “zihniyet” var işin ucunda…

Hep aynı adres!

Bankacılık sistemi varken, milyon dolarlar neden bavulla taşınıyor?

Vergi adaleti nerede?

Alın teriyle kazanıyorsan yüzde 37 vergi, şüpheliyse yüzde 3…

Tam bir çirkef yatağı...