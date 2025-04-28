Bedelli askerlik ücretlerinin ve koşullarının düzenlenmesi  konusunda hükümet ağır davranıyor. Gençler ve aileler çok kızgın...

Bedelli askerlik hakkı elde etmek için, yurt dışında ikamet süresi 4 yıldır. Yurt dışına eğitime veya çalışmaya giden gençlerimizin, ülkemize geri dönmesini istiyorsak, bedelli askerlik koşullarını revize edip, düzenlememiz gerekmektedir.

Geçmişe göre, bedelli askerlikte bazı iyileştirmeler yapıldı. Örneğin, Doktora yapanlara da bu hak verildi. Ancak, pek çok gencimiz, sırf bedelli askerlik yapmak için, akademisyen olmak istememelerine rağmen, doktora eğitimi almaktadır.

Böylece, hem gençlerimizin zamanına yazık olmakta, hem de doktora eğitimi için önemli miktarda para ödemektedirler.

Bedelli askerlik ücretlerinde, eski yasaya göre çok fazla artış olmuştur. Daha önce dövize endeksli olan bedelli askerlik ücretleri, 2021’de asgari ücrete endekslenmişti. Yurt dışında çalışanlar ve Doktora yapanlar asgari ücretin 10 katı, Bedelli hakkını kaybedip, daha sonra çıkan aftan yararlanacak olanlar da, asgari ücretin 13 ve 15 katı ücret ödemektedirler.

2021’ den önce 4 bin sterlin olan bedelli askerlik ücreti, yeni yasada bugün itibarıyla, dövize çevirdiğimizde yaklaşık 2 katına, daha önce hakkını kaybedip, aftan yararlanacak olanlar için bedelli askerlik ücreti ise, 6 bin sterlinden, bugünkü kurla yaklaşık olarak 2 katına yükselmiş durumdadır.

Türkiye’ de ise, bedelli askerlik ücreti, bu yıl yaklaşık 243 bin TL’dir .Bu da şimdiki kurla yaklaşık 4700 sterline denk gelmektedir. Türkiye’ de, bedelli askerlik için, bizdeki gibi doktora veya yurt dışında ikamet şartları da aranmamaktadır.

KKTC’de, Son 3 yılda, bedelli askerlik ücretlerinin aşırı yükselmesi, yurt dışında çalışan veya Doktora yapan gençlerimizi ve ailelerini, bedelli askerlik ücretlerini ödemede çok zor duruma düşürmüştür.

Eski yasaya göre, dövize endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamları, gençlerin ödemede zorluk yaşamaması için, 2021 yılında, asgari ücretin belirli katlarına endekslenmişti. Zira, o dönemlerde döviz kurları TL karşısında çok yükselmişti.

Ancak, son yıllarda, asgari ücretin, hayat pahalılığı oranlarında yapılan düzenli artışlarla önemli oranda artmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti, çok daha yüksek rakamlara ulaşmıştır.

Uzun zamandır, bedelli hakkını kullanmak isteyen gençlerden ve ailelerinden, bedelli askerlik rakamlarının çok arttığına dair şikayetler geliyor. Fakat, Hükümet yetkilileri bu konuda bir adım atmıyor. Zaten, hangi konuda ve sorunda adım atıp, sorunları çözüyorlar ki?

Halkın sorunlarına odaklanma hiç yok. Varsa yoksa, makamları, mevkileri koruma gayretleri. Yarattıkları suni gündemlerle, aylardır memleketi meşgul ediyorlar.

Yapılması gereken bir yöntem değişikliğidir. Bedelli askerlik ücretini belirlerken, asgari ücrete uygulanan katsayıları düşürmek gerekmektedir. Bu konuda, Hükümet, ilgili askeri çevrelerce istişare ederek, konuya kalıcı ve gençleri memnun edecek bir çözüm bulmalıdır.

Öğrendiğimiz kadarıyla, Hükümet yetkilileri de, bedelli askerlik hesaplama yönteminin değişmesi gerektiğini kabul ettikleri halde, aradan aylar geçmesine rağmen, Meclis komitesine yeni yasa tasarısı sunmadılar.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde CTP, önemli değişiklikler öngören Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Meclis’e sunarak, çok doğru bir adım attı.

Bahse konu Yasa önerisinde, mevcut yasa’ da bedelli askerlik için ödenecek miktarların günün ekonomik koşullarına göre, katlanan hayat pahalılığı nedeni ile ödenemez duruma geldiğini, bu nedenle, 10 brüt asgari ücret yerine, 5 brüt asgari ücret ödemesi öngörüldüğü, ayrıca, bu bedelin döviz cinsinden de ödenebilmesi seçeneği getirilmesi de öneriliyor.

Bunun yanında, yasa dönemi içerisinde, var olan bedelli askerlik celplerine önceden ödeme yapmış ancak yoklama dönemini bekleyen kişilere eşit davranmak adına da, fazla ödedikleri tutarların iadesinin de önü açılıyor.

Ayrıca, Meclis’e sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinde, Türkiye’ de uzun süre daimi ikamet eden ve orada askerlik hizmetini yerine getiren KKTC vatandaşlarının, belli koşulları karşılaması durumunda, KKTC’de askerlikten muaf tutulması da öngörülüyor.

Yasa, yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde yapılacak başvurularla, kaçak ve bakaya durumunda olanlar için, af imkanı da tanınacak.

Binlerce genç insanımız, askerlik sorunundan dolayı, eğitim için gittikleri ülkelerden geri gelmeyi düşünmüyorlar. Bu da tam anlamıyla bir beyin göçüdür.

Sözün özü şudur ki, Bedelli askerlik yasasında düzenlemeler yapılması gerektiği ile ilgili olarak, yaklaşık 6 ay kadar önce yazı yazmış ve TV programlarında açıklamalar yapmıştım.

Fakat, geçen bu süre zarfında herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bakalım bu sefer, CTP‘nin sunduğu yasa önerisi çerçevesinde, somut bir gelişme olacak mı? Bu konuda, uzun zamandır Halkın Partisi yetkililerinin de yasal düzenleme yapılması için, Hükümet’ e çağrıları bulunuyor.

Gençler ve aileler Hükümetten, yasal düzenlemenin ivedi olarak yapılmasını bekliyor. Tepkiler, günden güne büyüyor.