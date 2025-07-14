KKTC'de Asgari ücret az mı? Çok mu? Malum haftaya önemli gündem maddesi!

Aşağıdaki tabloda belli başlı bazı ülkelerdeki ortalama ücretleri göstermektedir. Tablo 2 çocuklu 4 kişilik bir ailede tek bir kişinin eve getirdiği net gelir varsayımına göre hazırlanmıştır.

KKTC'de mevcut Asgari Ücret Brüt 43.469 TL Net ise 37.818 TL'dir.

1 EURO = 47,0 TL üzerinden hesaplama yaparsak, KKTC'de mevcut Asgari Ücret Brüt 924,87 Euro Net ise 804,64 Euro'dur.

Bu veriler ışığında KKTC'de ebeveynlerden sadece 1 kişinin çalıştığı durumda bu ailenin evine yıllık 12 maaş üzerinden giren yıllık maaş,

BRÜT: 11.098,44 Euro NET: 9.655 68 Euro eder.

Mevcut Asgari ücrete ilk 6 aylık %17,79 hayat pahalılığı oranı konsolide edilmesi halinde ise;

1 Aylık 4 kişilik ailenin 1 maaş üzerinden geliri:

BRÜT: 51.202,14 TL | NET: 44.545,86 TL

BRÜT: 1.089,41 Euro | NET: 947.78 Euro

Yıllık 12 maaş'a göre 1 maaş üzerinden geliri:

BRÜT: 614.425,68 TL | NET: 534.550,32 TL

BRÜT: 13.072 89 Euro | NET: 11.373,41 Euro

İstatistik kurumu verilerine göre KKTC'de 4 kişilik 1 ailedeki çalışan sayısının 1'in üzerinde olduğunu bilmekle beraber, ayrıca tablonun ortalama maaşlar çerçevesinde hazırlandığının da bilincinde olmakla birlikte tabloyla uyumlu mukayese etmek ve KKTC'de gelir dağılımının ne derece bozuk olduğunu vurgulamak için yukarıda Asgari ücret çerçevesinde hesaplama yapıp aşağıdaki değerlendirme, tespit ve sonuçları da bu verilere göre kendimce değerlendirdim.

DEĞERLENDİRME: Tablodaki ülkelerden Türkiye'de %43 diğer ülkelerde ise çalışan nüfus içerisindeki Asgari ücretli oranı %2,4 - 15,2 arasındadır.

KKTC'de ise 18 bin civarındaki kamu çalışanını dışarıda tutarsak toplamda 185 bin civarındaki kayıtlı çalışanın %50'sinden fazlası Asgari ücret almaktadır. Bir başka söylemle resmi kurumlara beyan edilen ücretler öyledir diyebiliriz. Bu oranlar çalışma izinli olarak ülkede çalışanlar arasında özellikle 3. Ülke vatandaşlarında çok daha yüksektir.

TESBİT ve SONUÇLAR:

* Bu tabloya, KKTC'deki 4 kişilik bir ailede 1 kişinin çalıştığı varsayımından hareketle yıllık maaşına göre (11.098,44 Euro) sıralamada en son sırada yer bulur.

* Temmuz ayı içerisinde Asgari ücrete %17,79 artış yapılır ve 1 Euro = 47,00 TL sabit kalırsa bu durumda yıllık net maaş geliri 11.373,41 olmasına rağmen yine son sırayı alırız.

* Tablo 4 kişilik aile üzerinden 1 kişinin çalıştığı varsayımına göre hazırlanmasına rağmen biz KKTC öznelinde 2 kişinin yani ebeveynlerinin 2'sinin de Asgari ücretle çalıştığını, 1 Euro = 47,00 TL ve Asgari ücrete de %17,79 artış getirildiğini varsayarsak ebeveynlerin net geliri 22.746,82 Euro olmasına rağmen tabloda sadece 13 ülkeyi geçip Polonya’nın gerisinde yer buluruz. Güney Kıbrıs’ında 1 kişi üzerinden 25.456 Euro olan yıllık net maaşın gerisinde kalırız.

***KKTC'de Resmi kurumlara beyan edilen ücretlerin doğru ücretleri beyan eden gerçek/tüzel kişileri tenzih ederek söylemek zorundayım ama gerçek ücretlerle alakası yoktur. Olsaydı Türkiye'de bile %43, diğer ülkelerin en yükseğinde bile %15'lerde olan oranlar bizde %50'lerin üzerinde olmazdı ki ülkedeki çalışma izinlilerde bu oran çok daha yüksektir.

* Bir an için hükümetin ciddi denetimlerle bu oranı %50'lerden diğer ülkelerdeki en yüksek oran olan %15lerin 2 katına yani %30'a indirdiğini varsayın bu durumda kamu maliyesi gelir vergisi açısından Sosyal güvenlik fonları da prim tahsilatları artacağı için olumlu etkilenecektir.

Bu noktada gerçek ücretlerin beyan edilmemesinin de Kayıt dışı ekonominin bir versiyonu olduğunu belirtirim.

* Diğer taraftan her şeye rağmen ülkemizde çok ciddi sayıda Asgari Ücretli çalışanın bulunduğunu da göz ardı edemeyiz. Bu noktada da bu kesimin tablo ve yazımızda belirttiğimiz rakamlara göre ne kadar düşük gelire sahip olduklarını vurgulamamız lazım.

* Bu verilere göre tek cümleyle gelir dağılımının ülkemizde ciddi anlamda bozuk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır düşüncesindeyim.

* Açıkçası bu tablo ve KKTC'nin her alanda olduğu gibi çalışan nüfus içerisindeki Asgari Ücret alan çalışan oranı, ülkenin temel gıda, elektrik, ev kiraları, olmayan ama olanının da çok pahalı olduğu toplu taşımacılığı dikkate aldığımız zaman ülkenin içinde bulunduğu koşullarda Asgari ücret ne olursa olsun ne Asgari ücretliyi ne de İşverenleri tatmin etmeyecek kanaatindeyim.

Acaba ülkeyi yönetenler bu tablo ve KKTC öznelinde paylaştığımız verilere ne der ne gibi önlemler/düzenlemeler yaparlar!