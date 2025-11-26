“Bu düzensizlikle bir fatura da erken seçimde kesilecek”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan Yeni Bakış WEB TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Vizyon” programında yaptığı açıklamada, ülkede ekonomiye bakıldığında borç batağında olunduğunu, siyasi ortamın sıkıntılı ilerlediğini , kurumların yerle bir olduğunu , sağlık ve eğitimin çöktüğünü, çalışma hayatında ciddi sorunların olduğunu dile getirdi.

Atan, bu ülke’de hükümet edenlerin ceplerini doldurup, peşkeş çekmekle ilgilendiklerini vurguladı. Merkezi ihale komisyonunda rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturmasında yaşananlara işaret eden Atan, kime nasıl güvenileceğini sordu.

“Ekonomik sorunlar yetmezmiş gibi vatandaş hayatında da endişe duyuyor”

Atan, mücadeleye devam edeceklerini doğruların yanında olacaklarının altını çizdi. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ülkede düzenin bozulduğunu bunun yeniden düzenli bir hale getirmenin hükümetin görevi olduğunu sendikaların da bunlara katkı koyacaklarını vurguladı. Ülke vatandaşının sıkıntılarla dolu olduğunu söyleyen Atan, cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın hükümet edenlere faturayı kestiğini belirtti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu düzensizlikle devam edilirse bir faturanın da erken seçimde kesileceğini kaydetti.

“Meclis’te yasalar geçiyor fakat uygulanmıyor”

Atan, ülkede ekonomik sorunlar yetmezmiş gibi vatandaşların hayatlarında da endişe duymaya başladıklarını ifade etti. Ülkede başı boş olmaktan kaynaklı ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Atan, sadece Meclis’e gidip yasa yapmakla ülkenin yönetilemeyeceğini söyledi. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yasaların geçtiğini fakat uygulanmadığına da dikkat çekti. Atan, etiket tüzüğü, hal yasasının geçtiğini fakat uygulanmadığını belirtti. Atan, ülkede tüm yaşananların sorumlusunun hükümet edenlerin olduğunu ve sorunları çözmeleri gerektiğini ifade etti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümet edenlerin ben yaparım olur mantığıyla gitmek konusunda ısrarlı olduğunu ve duvara toslayacaklarını kaydetti. Atan, bu şekilde gidildiği sürece vatandaşı çok iyi günlerin beklemediğinin görüldüğünü söyledi.