Bu düzenle bağları koparmak

Bütçede para yok.

Bankalarda var.

“Devlet” batmış ama kimileri epeyce birikim yapmış.

Kayıt dışı gelir çok fazla…

Yüz bin sterlinlik araçlarda gezen insanlara kimse sormuyor: “Sen bu paraları nereden kazandın ki böylesine lüks içinde yaşıyorsun?”

Bunu sormak yerine güvencesiz ve yoksul insanlara fonla, harçla, vergiyle yükleniliyor.

Bütçe açığı büyüyor!

2022 için şimdiden 4.5 milyar Türk Lirası’nı aştı.

5 Milyar TL’yi bulacak tahminleri yapılıyor.

Bu açık için Türkiye’den hepi topu 450 milyon TL gelecek.

Bir dolu da talimat!

***

Sizi kandırdılar.

"Türkiye'nin sözünden çıkmayan bir Cumhurbaşkanı ve hükümetle birlikte para gelecekti" ya!

Gelmiyor.

Bütçe açığı arttığı gibi gelen kaynak da azalıyor.

Töreni, şaşası, gösterisi, en önemlisi de talimatı çok oluyor ama gelen para, gelen sermayeye anca yetiyor!

***

Elektrikte tarife arttı, insanlar daha az enerji kullanacak.

Alkole fon geldi, çok daha az tüketecek akşamcılar, gidecek, güneyden alacak.

Maliye gelir artıramayacak yine…

Göreceksiniz.

Kamusal kaynaklara yönelik hiçbir tasarruf yok halen…

Emeği kadar kazanmıyor çok insan!

Kimi emeğinin çok üzerinde alıyor.

Kimi emeğinin karşılığını alamazken…

“Üst kademe yöneticiliği” gelir kapısına dönüştü.

Müdür, müsteşar, müşavir rezilliği sürüyor.

Böylesi uyduruk bir düzende, bu kadar çok amir, şef, müdür niye var?

Teşkilat yapıları ya da kadrolar hizmet ve ihtiyaca değil maaş artışına göre ayarlanıyor.

‘Reform’ olur mu?

Zor!

Yerel yönetimlerde gördük!

Her koşulda “kazanılmış haksızlıklar” garantiye alınıyor önce!

***

Son hükümet rezilliği büyük bir yalanı yeniden ortaya çıkardı.

Bozulan UBP-DP-YDP hükümeti yerine UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu (!)

5 ayda 3. Sucuoğlu Hükümeti kuruldu.

Cumhurbaşkanı, bir bakanın değişmesini reddettiği için hükümet bozuldu ve yeni hükümet, o bakan değişerek kuruldu.

İnsan utanır!

***

Parçalanmış bir yurdun ve ürkütücü bir karargâhın orta yerinde vasata, köhneliğe, sıradanlığa teslim olduk.

Ne haysiyet kaldı, ne irade!

Uluslararası topluma, siyasete, ekonomiye, hukuka dâhil olmadan gerçek bir dönüşüm beklemeyiniz. Böylesi bir sonuç için de bu düzenden bağını koparması gereken epeyce insan var. Hem mevcut kurulu düzenle bağları korumak hem de bu düzeni yıkmak mümkün olmadı, olmuyor.

Kukla sahnesi!

Şaka devlet!

Oyun oynuyorlar.