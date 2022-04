1 Ataşe Maaşı = 27 Öğrenci Bursu

Toplum adına tek bir olumlu iş yapmadan istifa eden hükümet yeniden kuruluyor. Yani çürümüş yapı, kaldığı yerden ama bu kez daha da hızlı bir şekilde çürümeye devam ediyor…

Toplumun tüm kesimi kaygılı, mutsuz ve umutsuz. En çok da gençler…

Oysa gençler, bir toplumun sahip olduğu en önemli potansiyeldir. Bu nedenledir ki; ülkelerin en önemli zenginlikleri sahip oldukları genç nüfusun ta kendisidir.

Gençlik, geleceğe havale edilen bir yaş grubu değildir. Zaten gençlik, bir yaş sorunu veya atlatılması gereken bir dönem de değildir. Çünkü gençlik bugündür. Gençlik, sürekli aktif ve dinamik olma hali, kandırılmaya karşı tahammülü olmayan bir yaklaşımdır.

Ne var ki bugün ülkeyi yöneten anlayış her konuda ve her fırsatta gençleri kandırıyor, onları dikkate almıyor, görmezden geliyor, yoklarmış gibi davranıyor. Kapılarının önüne çadır kurup yatıp-kalksalar da her gün önlerinden geçseler de bir türlü onları görmüyorlar, duymuyorlar. Sanki gözlerine perde inmiş, sanki görmek istediklerini görüyor, görmek istemediklerini bir türlü görmüyorlar.

Gençleri duymayan, görmeyen, düşünmeyen istifa etmiş bu anlayış yeniden hükümet kuruyor. Ve öyle anlaşılıyor ki istifa etmeden önce ne yaptılarsa aynı şeyleri yapmaya devam edecekler gibi…

Tam 5 aydır ödenmeyen yükseköğrenimdeki gençlerin burslarının; neden ödenmediğini ya da ne zaman ödeneceğini kimse bilmiyor. Ama üçlü kararname atamaları da aylık maaşları 4 bin 8 yüz € (Euro) olan eğitim-kültür ataşeleri de atanmaya devam ediliyor.

Zamlardan ve pahalılıktan hayatı yaşanmaz hale getiren bu anlayış eğitim-kültür ataşesi atamaktan geri durmuyor. Ataşe adayları sıraya girmiş atanacakları günü, çok kaba bir hesapla tam 27 öğrencinin burs miktarına denk gelen maaşlarına kavuşmak için ellerini ovuşturuyorlar.

Söz özü; bu anlayış gençlere, başınız çaresine bakın diyor. Sizi, ilk gözden çıkaracaklar olarak görüyoruz diyor… Gençlerin kaliteli eğitim, kaliteli yaşam, işsizlik ve katılım sorunlarını görmezden geldiği yetmiyormuş gibi bu sorunların katmerlenmesine neden oluyor…

Çözüm gençleri yok saymaya, onları dikkate alan, geleceğin değil bugünün bireyleri olduklarına fark eden bir anlayışın iş başında olmasıdır. Aksi halde sadece hem bugünümüzü hem de geleceğimizi karanlıktan kurtaramayacağız…

