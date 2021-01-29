Bu Devlet (!), tedavi hakkımı elimden aldı…

Bu Devlet (!), Sağlık Bakanlığı (!) ilaca erişimimi engelledi, tedavi hakkımı elimden aldı…

Bir süredir sadece Covid-19 varmış gibi davranıyor herkes… Bu nedenle başka kronik rahatsızlıkları olanların yaşadığı sorunlar da yok sayılıyor, görmezden geliniyor.

Kronik rahatsızlığım nedeniyle bir süredir karından iğne tedavisi alıyor- dum.

Sağlık Kurulu kararı ve onayı ile; 2 ayda bir İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden bedelinin 3’te 1’ini de ödeyerek aldığım iğnelerimi alamadım geçtiğimiz gün…

“Sigortalılar artık özel eczaneden alıp işlem yaptıracak” dedi oradaki memur, “Bizden alamasınız” dedi…

Neden diye sordum, “Bizim hastalarımıza kalmıyor” dedi…

Bizi, yani ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI KENDİ HASTASI SAYMADI, bu devlet(!) gibi, memuru da…

Oradan çıktım, eczaneye gittim… ‘Reçete bedeliniz 5 bin 480 TL’ dedi eczacı.

15 günde bir yaptırmak zorunda olduğum ilacın kutusu yaklaşık 3 bin TL.

Bu devlet (!), ‘Sen, özel sektör çalışanı git, nerden bulursan bul, 3 bin- 5 bin TL ver ilacını al, biz sana bir ara sigortadan, bir kısmını öderiz’ dedi.

Her ay ilacımı alabilmek için 3 bin TL’yi ödeyip ödeyemeyeceğimi hiç düşünmedi… Ben ve benim gibi kronik hastaları, hem de böyle bir dönemde mağdur etti.

Bu Devlet (!), Sağlık Bakanlığı (!) ilaca erişimimi engelledi,

tedavi hakkımı elimden aldı…

Teşekkür ederim.