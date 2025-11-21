BM İklim Zirvesi’nde yangın çıktı, müzakereler durdu

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) çıkan yangın, müzakerecilerin iklim çabalarının nasıl destekleneceği konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştıkları kritik bir dönemde Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerini sekteye uğrattı.

Yangın, resmî müzakereler sırasında yan etkinliklerin yapıldığı Mavi Bölge'nin (Blue Zone) pavilyon alanında çıktı. Yangın birkaç dakika içinde kontrol altına alındı, ancak yetkililer güvenlik kontrolleri için tüm alanı tahliye etti.

Euronews Türkçe Servisi’nin aktardığına göre 13 kişi dumandan zehirlendiği için tedavi altına alındı.

Bu gününün son gün olarak planlandığı ve müzakerelerin ağır ilerlediği iklim konferansı yönetimi başlangıçta bakanların ve diplomatların perşembe günü geç saatlere kadar çalışmasını planlamıştı. Yangının zaten duraksayan süreci daha da zora soktuğu belirtiliyor.

Bazı müzakereciler, başlangıçtaki anlaşma eksikliğine ek olarak gecikmenin de ek tavizleri zorlayabileceğinden endişe ediyor.

Yangından sadece birkaç saat önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ülkeleri "sonuç almak için isteklilik ve esneklik göstermeye" çağırmış ve bunun "uzlaşma ve ortak zemin" gerektirdiğini söylemişti.

Çarşamba günü zirve, gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanının nasıl arttırılacağı ve fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması da dahil olmak üzere birkaç kilit konuda anlaşmaya varmak için kendi koyduğu son tarihi çoktan kaçırmıştı.

Ancak Guterres, bu tartışmalı konularda bile bir anlaşmaya varılabileceğine "tamamen ikna olduğunu" vurguladı. Guterres, en güçlü tedbirlerin alınmamasının bir başarısızlık olacağını da sözlerine ekledi.