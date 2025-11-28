“Birleştirici vizyon ve dinamizmle çalışacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Kanal Sim’deki Haber Toplantısı programında, yaklaşan CTP Kurultayı kapsamında vizyonunu anlattı.

“Kolektif çalışmaya ihtiyacımız var”

CTP Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “İhtiyacımız olan şey birlikte çalışmak ve birlikte üretmek olduğuna inanan bir kişiyim.” dedi. “Doğru liderlik, partimizin sahip olduğu yetişmiş kadrolarını bir arada uyum içerisinde çalışabilmelerini sağlamaktır.” diyen İncirli, “Bizim gözümüzde bütün CTP’liler eşittir. Bu parti lider bir parti olmaktan ziyade bir kadro partisidir. Biz de bu anlayışla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle diyalog kuran, iş birliği yapan, kolektif üretim yapan bir vizyonla ilerlemesi gerektiğini söyleyen İncirli, “CTP’nin örgütlü yapısıyla gurur duyuyoruz. CTP zor dönemlerden geçti ve örgütlü yapısına dayandı. Bu dönemde bizim kolektif çalışmaya ve memleketi yönetmeye ihtiyacımız var.” dedi.

“Daha birleştirici olacağımı düşünüyorum”

Genel Başkan adaylığında kendisini diğer adaylardan ayıran yönü “birleştirici” siyaseti olarak tanımlayan İncirli, “Daha birleştirici olacağımı düşünüyorum. Hem parti içinde hem de toplumda daha birleştirici bir vizyonla hareket edebileceğimi düşünüyorum.” dedi. İncirli, parti içerisinde kutuplaşma olduğu yönünde bir iddiası olmadığını ancak bunun olmasının önleneceği şekilde bütün CTP’lilerin tam bir uyum içerisinde çalışabilecekleri zeminin yaratabilmesi hedefinde olduğunu kaydetti. İncirli,

CTP’nin pasif değil, aktif bir siyasi dinamizmle yol almasını istediğini belirtti.

“Bizim için kazanmak Kıbrıs Türk halkının varlığının devam edebilmesidir”

Olası kurultay sonucuna ilişkin de konuşan İncirli, “Bizim için yenilgi diye bir şey yoktur. CTP’liler bir seçim kazanmak meselesini, kazanmak ya da yenilmek üzerinden okumaz.” dedi. “Bizim için kazanmak Kıbrıs Türk halkının kimliğinin, kültürünün, varlığının devam edebilmesidir. Bizim için kazanmak denilen şey, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hiçbir insanın ayrımcılığa ve şiddete uğramamasıdır. Adaletsizliğin olmamasıdır. Bunları ülkemizde gerçekleştirdiğimiz zaman hepimiz kazanmış olacağız.” diye konuştu.

İncirli, “Yenilmek de bunları koruyamadığımız zamandır. Bizim için yenilmek bu ülkede barıştan uzaklaşmaktır. Ülkenin yoksullaşması, insanların ayrımcılığa uğramasıdır, demokrasi kurumlarının çalışmamasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Daha çok kadronun görünür olacağı hedefindeyim”

İncirli, CTP örgütlerinin iletişim kapasitesini güçlendirmeyi ve partideki yetişmiş insan kaynağından en yüksek verimi almayı hedeflediğini belirtti.

Parti içi demokrasiye vurgu yapan İncirli, “Bizim inancımıza göre 5 kişi karar verecek ve bütün parti de sürüklenecek, demokrasi anlayışımızda bu yoktur.” ifadelerini kullandı.

Partinin kurumsal bir propaganda ekibine ihtiyacı olduğunu kaydeden İncirli, iletişim ve propaganda alanında daha kurumsal bir yapı hedeflediklerini söyledi.

İncirli, “Parti içerisinde daha çok insanın görev alacağı, daha çok kadronun görünür olacağı, daha aktif bir siyasi dinamizmle yönetilen bir parti olma yolunda ilerleyecektir.” dedi.

“CTP iktidara geldiğinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele edecek”

“İç ve dış koşulların oldukça kötü olduğu bir dönemde CTP iktidara gelecek.” diyen İncirli, 2026 yılında CTP’nin güçlü bir şekilde iktidara geleceğine yürekten inanıyorum.” dedi. 2026 bütçesinde 26 milyar açık olduğunu hatırlatan İncirli, “CTP iktidara geldiği zaman böyle bir ekonomik durumla karşılaşacak. Ama biz enkaz edebiyatı yapacak değiliz.” ifadelerini kullandı.

Ülkede kaynak olduğunu ancak liyakatsız yönetim nedeniyle yozlaşma ve çürüme olduğunu ifade eden İncirli “CTP iktidara geldiğinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele edecek” dedi.

“CTP iktidarında üretim, yapılacak işlerin merkezinde olacak”

Vergi adaletinin sağlanacağını belirten İncirli, “Vergiyi insanların alnına dayadılar. Biz vergi adaletini sağlamak üzerinden hareket edeceğiz.” dedi

“Üretim bir ülke için özgürlüktür. Üretmiyorsanız dışa bağımlısınızdır.” diyen İncirli, “İhracat rakamlarımız çok düşük. İthalat her sene yüzde 100 artan bir ithalatla gidiyoruz. Hayat pahalılığının ve işsizliğin bir nedeni budur. CTP iktidarında üretim, yapılacak işlerin merkezinde olacak.” ifadelerini kullandı. İncirli, “Kıbrıs sorununun çözümüyle alakalı da süreç ilerledikçe tüm bunların üstesinden adım adım gelebileceğimize inanıyorum.” dedi.

“CTP erken genel seçimi zorlayacak”

İncirli, “Halkın bu hükümete tahammülünün kalmadığını cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük.” dedi. “2026’nın ilk yarısı geçmeden tamamlanması için CTP halkla ve parlamento ile erken genel seçimi zorlayacak.” diye konuştu.

Kaynak bulma ve dış ilişkiler konusuna da değinen İncirli, “Her ülkenin kaynağa ihtiyacı var. Kıbrıs’ın siyasi durumundan dolayı kaynak bulabileceğimiz yerler sınırlı. Biz kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomiyi yaratma yolunda çok önemli noktadayız. Bunu yapabileceğimizi daha önce gösterdik.” dedi.

İncirli, altyapı yatırımlarının finansmanı için kredi ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda Türkiye’nin en önemli kaynak sağlayıcı ülke olduğunu ifade etti. Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi ve saygıya dayalı bir zeminde yürütülmesi gerektiğini söyleyen İncirli, iki ülke arasındaki bağları “kardeşlik ilişkisi” olarak değerlendirdi.