Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve parti sözcüsü Asım Akansoy, Dev-İş’in eski genel başkanı Mehmet Seyis’in ölüm yıldönümünde açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akansoy, “Yoldaşımızın aramızdan ayrılışının üzerinden iki yıl geçti. Sınıf mücadelesinin, emek ve direnişin yılmaz savunucusu Mehmet Seyis abimizi, özlem, sevgi ve mücadele azmiyle anıyorum.

Onun bıraktığı miras, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.