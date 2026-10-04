Bir naaşa daha ulaşıldı

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı:

“Yaşanan felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşabilmek amacıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, arama çalışmalarına bugüne kadar kesintisiz şekilde devam edilmiştir.

Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir.

Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz.”