Beylerbeyi’ne 69 kg yağış düştü
Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 69 kilogram ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Beylerbeyi 69, Mağusa 40, Beyarmudu 37, Selvilitepe 24, Akdoğan, Boğaz 23, Kozanköy, Kalkanlı 19, Çayırova 18, Karaoğlanoğlu, Çayönü 17 kg.”
Diğer yörelerde ise 16 kilogramın altında yağış kaydedildi.
