Beşparmaklar Tiyatro Festivali başlıyor

Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin tanıtımı, geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

26 Mart’ta perdelerini açacak olan festival, 30 Nisan’a kadar devam edecek.

Festival kapsamında 14 oyun sanatseverlerle buluşacak.

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Ülkemizde kültür ve sanat alanında düzenlenen her bir festivali önemsiyor, bu festivallerin ülkemize ayrı bir katma değer kattığını düşünüyorum.

Yine bu sayfalarda 25 Ağustos 2024’te “Festivaller şehre ne katar?” başlığıyla bir köşe yazısı kaleme almış, festivallerin kökenine dair şunları aktarmıştım:

“İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü ve Avrupa Kültür Vakfı Başkanı Görgün Taner, şenlik ve festival kelimesinin kökenini şu satırlarla anlatıyor:

‘Bir kentin dokusunun oluşumuna katkıda bulunan, o kentin sadece içinde bulunduğu ülkenin değil, aynı zamanda tüm dünyanın zaman ötesi bir parçası olmasını sağlayan en önemli öğelerden birini o kentin festivallerinin oluşturduğunu söylemek mümkün. ‘Şenlik’ kelimesine benzer şekilde, ‘festival’ kelimesinin kökeni de nece, mutluluk, coşku anlamlarını içeriyor. Geçmişte bir yandan insanların neşeli vakit geçirmesini sağlarken, esas olarak dini ya da etnik-kültürel kutlamalara araç olan festivaller, bugün çok daha geniş kapsamda, çok daha farklı amaçlara hizmet edecek şekilde düzenleniyor. Yüzyıllar içinde devam ettiği gelişim ve dönüşüm sürecini hâlâ sürdürüyor olsa da, günümüzün kültür-sanat odaklı festivallerinin, eski kuşakların gençlere öyküler anlattığı, böylece bir sonraki yıla yeni değerler aktarılmasını sağlayarak aslında kültürün oluşumuna katkıda bulunmuş ilkel örneklerinin coşkulu ve heyecanlı ruhundan çok uzak olmadığını görüyoruz.’”

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Yazının devamında da “Peki festivaller şehre ne katıyor?” diye sormuştum.

“Festivalleri ile dünya kültür ve sanat haritasında yer bulan şehirlerin festivallerinin amaçlarından biri, düzenlendikleri coğrafyayı kütür sanat haritası üzerinde konumlandırmaktır. Festivaller, düzenlendikleri şehirlere neşe, renk ve hayat katar, kültür turizminin canlanmasını sağlar.

Örneğin Cannes Film Festivali, Fransız Rivierası'nın şehirlerinden biri olan ve eşsiz doğal güzellikleriyle göz kamaştırıcı Cannes’a bambaşka bir önem yüklemiştir.

Taner, festivallerin kentlere neler kattığı ile ilgili şunları da vurgular: ‘Yapılan festivaller, kültürel bir alışveriş olmanın ötesinde, tüm dünyada kültürel pazara da büyük bir canlılık katıyor. Festivallerin kültür-sanat hayatında yarattığı hareketlenme, festivallerde sunulan yapıtların uluslararası pazarda ilgi çekmesini de kolaylaştırıyor.

Festivallerin bir başka katkısı da, yurtdışından önemli sanatçıları kendi coğrafyalarına taşıyarak, hem kentlerindeki sanatseverleri besliyor, hem de kentin sanat hayatına kazandırdığı canlılıkla sanat üretimini destekliyor olmaları. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü virtüözleri İstanbul’daki sahnelere taşıyarak dünyada İstanbul’un kültür-sanat kenti imajını güçlendirirken, yerli ve yabancı sanatçıların birlikte konser vermelerinin sağlanmasıyla festival aynı zamanda hem izleyiciler, hem de sanatçılar için bir eğitim süreci olma özelliği taşıyor. Festivaller bu açıdan, sadece izleyicileri değil, aynı zamanda sanatçıları da zenginleştiren etkinlikler olarak kentin sanatsal üretimine katkıda bulunuyor. Yurtdışından gelen önemli sanatçılarla birlikte çalışma fırsatı yakalayan sanatçılar, bu yolla yurtdışında da görünürlük ve ses kazanıyor.’”

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Yine dönelim Beşparmaklar Tiyatro Festivali’ne…

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Devlet Tiyatroları işbirliğinde organize edilen festivalin tanıtımında konuşan Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, sanata ve sanatçıya verilen değeri vurgulamak için çok uğraş verdiklerini, etkinlik için Türkiye’den konuk ekiplerin ülkeye geleceğini ve 3 çocuk, 11 yetişkin bir de yabancı dilde oyunun seyirciyle buluşacağını aktardı.

Kırok halkı sanatsal açıdan doyurabilmeyi hedeflediklerini söylerken, toplumların ayağa kalkabilmesi için sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemine de dikkat çekti.

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Kırok, festival kitapçığında şunları yazdı:

“Sanatın toplumları birleştiren, geliştiren ve dönüştüren en güçlü unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz Beşparmaklar Tiyatro Festivali’ne sizleri büyük bir gurur ve mutlulukla davet ediyorum.

Tiyatro, yüzyıllardır insanı insana anlatan, bizlere farklı bakış açıları kazandıran ve hayatı sahnede yeniden deneyimlememizi sağlayan güçlü bir sanat dalıdır. Festivalimiz, sanata olan sevgimizi büyütmek ve tiyatro kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.”

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Tanıtım etkinliğinde konuşan Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de sanatın birleştirici gücünü vurgulayarak başladı konuşmasına ve ülkede tiyatro dalının mevcut noktaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Çatalköy’de Erol Avgören Kültür Merkezi’nin evsahipliği yapacağı tiyatro festivalinde, çocuk oyunları saat 11:00’de, yetişkin oyunları da saat 20:00’de başlayacak.

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Beşparmaklar Tiyatro Festivali'nin programı şöyle:

26 Mart Çarşamba “Burun” (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları)

2 Nisan Çarşamba “Peter Pan” (Rusça – Yazarın Tiyatrosu LEGENDS)

3 Nisan Perşembe “Uçan Bisiklet (Çocuk Oyunu – Lefkoşa Belediye Tiyartosu)

4 Nisan Cuma “Beni Macbeth Me” (Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu)

7 Nisan Pazartesi “Rüya” (Çocuk Oyunu – KT Devlet Tiyatroları)

8 Nisan Salı “Akif” (Mezitli Belediye Şehir Tiyatrosu)

9 Nisan Çarşamba “Yarım Canlar Destanı” (Girne Tiyatro Su)

10 Nisan Perşembe “Karagöz Gizli Hazine” (Gölge Oyunu – Hayâli İzel Seylani)

11 Nisan Cuma “İsden Pasadembo?” (Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği)

15 Nisan Salı “Her Şeyi Bilen Kitap” (Çocuk Oyunu - Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu)

18 Nisan Cuma “Hırsız Var” (İskele Belediye Tiyatrosu)

22 Nisan Salı “Frankenstein” (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

24 Nisan Perşembe “Taj Mahal Muhafızları” (Konya Devlet Tiyatrosu)

30 Nisan Çarşamba “İntiharın Genel Provası (Çatalköy – Esentepe Belediyesi)

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Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, festivalin tanıtım kitapçığında kaleme aldığı yazısını şu satırlarla sonlandırdı:

“Sanat güçlendirir…

Sanat birleştirir…

Sanat barıştırır…”