BES: Türkiye’deki suç çeteleri, güvenlik krizi haline gelmeye başladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Türkiye’deki suç çetelerinin, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı bir “güvenlik krizi” haline gelmeye başladığını vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, Gazeteci Pınar Barut ve ailesine yönelik tehditleri kabul edebilmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Yalınkaya, “Türkiye’deki suç örgütü çeteler, hedefine Kıbrıs Türk Halkını almış durumda. İş insanlarımızdan gazetecilerimize kadar her kesimi hedef alan bu çeteler, tehditle insanlarımızdan haraç istemekte, alamadıkları takdirde de tetikçilerini Kıbrıs’a göndererek hedeflerini kurşunlatmaktan çekinmemektedir” dedi.

Yalınkaya, benzer olayların önüne geçilmesi için Türkiye ile KKTC yetkililerini, istişare içerisinde müdahale etmeye çağırdı.

Yalınkaya, gerekli önlemler alınmadığı takdirde daha vahim sonuçlar yaşanabileceği uyarısında da bulundu.