Bellapais Manastırı’nda senfonik kıvamda film müzikleri yankılandı

Murat OBENLER

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın oluşturduğu Symphonic Project’in icra ettiği Film Müzikleri Konseri büyük bir beğeni topladı.

18.Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamındaki konserde Şef Eray İnal yönetiminde sahne alan orkestra Amerikan Hollywood sineması ve Türkiye sinemasından popüler filmleri kendi yorumu ile sahneye taşıdı.

4 Mayıs Perşembe gecesi yapılan konsere sanatseverler büyük ilgi gösterirken bazı seyirciler de bilet bulamadığı için kapıdan geri döndü. Ezgi Akgürgen’in de solist olarak katıldığı konserde seyirciler zaman zaman film müziklerine eşlik de etti.

Sevilen film müzikleri hep bir ağızdan söylendi

21. Century Fox,Pirates Of Caribbean,Cinema Paradiso,I Will Always Love You,Hababam Sınıfı, Gülen Gözler,Selvi Boylum Alayazalım,Devlerin Aşkı,Imperial March (Star Wars),Por una Cabesa, Mission Impossible,Anlamazdın (Issız Adam),Shindler's List,Tek Başına,Game Of Thrones,Pulp Fiction, God Father ve Shape of My Heart adlı eserlerin icra edildiği konser filmlerin görüntüleri eşliğinde sunuldu. Orkestra yoğun ilgiye bis yaparak karşılık verirken müzikseverler keyifli bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadı.