Bayrak varsa eğer altına bakmıyorlar.

İşte o nedenle EOKA milislerinin elindeki ay-yıldızlı bayrağı görünce kandılar.

Ne altına baktılar, ne üstüne…

Ne sağına baktılar, ne soluna…

Bayrak örter!



***



En büyük yolsuzlukların, ayıpların, utançların üzerine hep bayrak açtılar.

Yıllarca böyle kandırdılar ahaliyi…

Dünya inanmadı ama umursamadılar.

Kim ki haksız bir talebi ya da büyük bir hilesi vardır, dikkat ediniz hemen bayrağa sarılır.

Milliyetçilik üzerinden kendini anlatır.

Kahramanlıklar dillendirir, düşmanlardan söz eder, dilinden kan, avuçlarından barut eksik olmaz.

Ne kadar çürümüşlük, kokuşmuşluk, kir, pas, küf varsa bayrağın altına süpürülür.

Bayrak örter!



***



Hele de Kıbrıs gibi çatışmalı coğrafyalarda kutsal semboller üzerinden kirli siyaset yürütmek vazgeçilmez bir alışkanlıktır.

Yaralar kaşınır, kanatılır, deşilir.

Mağduriyetler köpürtülür.

Siz hep ölürsünüz.

Katil hep ötekidir.

Siz hep masumsunuz.

Suçlu hep diğeri…

Hukuksuzluğu, talanı, göçü, ateşi, acıyı ve gelecek belirsizliğini bayrak örter!



***



Uyuşturucu baronlarını, yasa dışı bahisçileri bayrak örter!

Nüfus mühendisliğini, sahte yurttaşlıkları, ihale yalanlarını bayrak örter!

Skandal dosyalarını, kişiye özel yasaları, yandaş istihdamlarını bayrak örter!

Seçime müdahaleyi, iradeye saldırıyı, demokrasiye tecavüzü de bayrak örter!

İlhakı, kuşatmayı, sömürge artığı eğreti devleti bayrak örter!

Bürokraside yandaşlığı, bilgisizliği, kapasite yoksunluğunu bayrak örter!

İtaati, yalakalığı, yardakçılığı ve onca rezilliği…

Bayrak örter!

“Türk’üm” de, “bayrak inmez” de, “ay yıldız” de, “ezan” de!

Ne istersen yap!