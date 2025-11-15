“Batı Doğa Parkı yürüyüş alanı Ocak ayında tamamlanacak”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de yapımını sürdürdükleri Batı Doğa Parkı yürüyüş alanının Ocak ayında tamamlanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından parkın fotoğraflarıyla birlikte paylaşım yapan Şenkul, şu anda yürüyüş parkurunu tamamlamaya çalıştıklarını, 1 yıl içerisinde de macera parkları ve lunaparkı tamamlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Girne Batı Doğa Parkı Yürüyüş alanı 2026 Ocak ayında tüm vatandaşlarımızın hizmetine giriyor.

Önce konser alanı, şimdi yürüyüş parkurları hedefimiz 1 yıl içinde de macera parkları ve lunaparkımızı devreye koyarak Girne’nin yeni yaşam merkezi olacak Batı Doğa Parkını tamamlamak.

Hedefimiz az konuşup çok çalışarak hızla artan nüfus karşısında sadece altyapısı değil kamusal alan eksikliği de zirve yapan kentimizin sorunların ve eksiklerini tek tek gidermektir.

Eksiğimiz hala çok ancak doğru yoldayız, bu değişimi ve dönüşümü başaracağız çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ.”