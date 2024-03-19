Başbakan mahkemeye geldi
Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in mahkemeye getirilmesi öncesi hareketli anlar...
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Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in "sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklu şekilde mahkemeye getirilmesi öncesi, Başbakan Ünal Üstel, mahkemeye geldi.
Mahkeme girişinde basının görüntü almasına tepki gösteren Üstel, "Neyi çekiyorsunuz?" diye sordu ve Başsavcı'nın odasına çıktı.
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Etiketler : mahkeme, Ünal Üstel, sahte diploma ve sahte fatura soruşturması