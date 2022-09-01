Barış için bir arada…

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında bugün ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenleniyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, saat 19.30’da ara bölgede yer alan Çetinkaya Stadyumu’nda gerçekleşiyor.

Kıbrıslı Türkler, etkinlik öncesi Lefkoşa’daki Kuğulu Park’ta, toplanmaya başlarken, buradan etkinlik alanına yürüdü.

Kıbrıslı Türkler, yürüyüş sırasında "Kıbrıs'ta barış engellenemez", "faşistler halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Alana inerken Türkçe ve Rumca sloganlar atıldı, "Yaşasın Birleşik Federal Kıbrıs" sesleri yükseldi...

Etkinliğe destek veren sendikalar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri sahneye davet edildi.

Yapılan Rumca-Türkçe ortak açıklamada ‘barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam etme’ mesajı verildi.

Etkinlik, iki toplumlu “Let’s Sing Together” orkestrasının konseriyle devam ediyor.