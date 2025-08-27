“Barbarlık Çağında Umut Nerede” temasıyla yapılacak fuar 11 gün sürecek

u Onur Ödülü ile Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü’nün verileceği açılış gecesinde, Jazz Trio sahne alacak, karikatür ve şiir sergisi de yer alacak

Geleneksel Işık Kitabevi Kitap Fuarı bugün başlıyor. “Barbarlık Çağında Umut Nerede” temasıyla bu yıl 37’ncisi düzenlenecek fuar saat 20.30’da kokteyl ve Jazz Trio grubunun performansıyla başlayacak.

11 gün sürecek fuar, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl Lefkoşa Samanbahçe’de Işık Kitabevi ve BLCKBRD Social’da yapılacak. Açılış gecesinde Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” isimli karikatür ve şiir sergisi de yer alacak.

Işık Kitabevi 37’nci Kitap Fuarı Onur Ödülü ile Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü takdim töreni de bu gece yapılacak. Bu yıl Onur Ödülü Takis Hatzidimitriu’ya, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile verilecek Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülleri ise Raşit Pertev ve Hristos Hacıpapas’a verilecek.

Fuar katılımcıları için Samanbahçe araç park yeri saat 15.00’ten itibaren ücretsiz olacak. Belediye’ye ait yol kenarlarındaki park yerleri saat 19.00’dan sonra, Tekke Bahçesi park yeri ise 18.00’den sonra ücretsiz kullanılabilecek.

Fuar her gün 20.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak, eğitim kitapları hariç tüm kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Program kapsamındaki etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak. Bunun yanında gün içerisinde ülke yazarlarıyla buluşma ve kitap imzalama etkinlikleri organize edilecek; 5 Eylül Cuma günü Türkiye’den Yazar Eyyüp Epekinci ile okurlarla buluşma etkinliği olacak.

Işık Kitabevi 37. Kitap Fuarı Programı

37. Işık Kitabevi Kitap Fuarı programı şu şekilde:

“27 Ağustos Çarşamba saat 20.30 – Açılış ve Kokteyl. Müzik: Jazz Trio - Cahit Kutrafalı (Bas Gitar), Kadir Evre (Gitar), Charis İoannou (Tenor Saxophone); Karikatür ve Şiir Sergisi: “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” (Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği); Onur Ödülü ve Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü takdimi.

28 Ağustos Perşembe saat 20.30 – Panel: “İklim Krizinin Neresindeyiz?” Konuşmacılar: Feriha Tel (Moderatör), Şerife Gündüz, Mustafa Altunç.

29 Ağustos Cuma saat 20.30 – Panel: “Sanat Barbarlığı Yenebilir Mi?” Konuşmacılar: İzel Seylani (Moderatör), Ruhsan İskifoğlu, Fatih Yalıner. Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği.

30 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: “Barbar Dünyada Nasıl Çocuk Yetiştirilir?” Konuşmacılar: Salih Sarpten (Moderatör), Ziya Tüzel, Davita Günbay, Yasemin Taneri.

31 Ağustos Pazar saat 20.30 – Panel: “Değişen Dünya Düzeni, Savaş Suçları ve İnsan Ticareti” Konuşmacılar: Aslı Murat (Moderatör), Deniz Altıok, Sertaç Sonan, Sıla Uluçay.

1 Eylül Pazartesi saat 20.30 – Film Gösterimi: “Between Sky and Sea” İsmail Abu Hatab (3 gece. 1-2-3 Eylül); Barış Şiirleri Dinletisi (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği).

2 Eylül Salı saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer ‘II. Kıbrıs Cumhuriyeti’ Olacaksa?” Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Takis Hatzidimitriu.

3 Eylül Çarşamba saat 20.30 – Söyleşi: İnci Aral (Türkiye’den Konuk Yazar), Moderatör Mihrican Aylanç.

4 Eylül Perşembe saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi” Konuşmacı: Ali Baturay (Moderatör), Bülent Evre, Sami Özuslu, Mete Hatay.

5 Eylül Cuma saat 20.30 – Panel: “Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)” Konuşmacılar: İbrahim Ayberk (Moderatör), Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı, Sait Akşit.

6 Eylül Cumartesi Saat 20.30 – Panel: “Barbarlık Çağında Direnmek” Konuşmacı: Canan Onurer (Moderatör), Muazzez Seldağ, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Huri Yontucu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)"