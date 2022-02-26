Tetikçi!

“THY’nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs’a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi.”

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Barış aktivisti!

“İzmir’e arkadaşlarımızı ziyarete gidecektik. THY seferi ile Havaalanı’na indik, diplomatik pasaportum var, eski milletvekiliyim, başka da KKTC pasaportum yok zaten onu gösterdim.”

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Tetikçi!

“Bana jeriko bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik.”

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Barış aktivisti!

“Havaalanı’na indik, burada Polis tarafından kenara çekildik, hakkımda giriş yasağı bulunduğu bilgisi verildi. Beni ülkeye Eski Milletvekili olarak koymadılar.”

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Cinayet gözetleyicisi!

“Dayı’yla birlikte yaklaşık 10 metre uzunluğunda iki Türk'ün kullandığı beyaz bir yata bindik. Yola çıktık. Saat 5-6 civarı KKTC'ye geldik. Tekneden kıyıda suya atladık.”

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Barış aktivisti!

“8 Eylül 2020 tarihinde hakkımda dosya hazırlandığını, Türkiye güvenliği aleyhine çalışmalar nedeniyle ülkeye giremeyeceğimiz söylendi. Başka bilgi vermediler. Detaylı bilgi için aramak istediğiniz birileri varsa arayın öğrenin dendi.”

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Cinayet itirafçısı!

“Tekne ile Kıbrıs'a geçtik. Çete lideri, Kıbrıs'a uçakla geldi. Beni beyaz bir araca bindirdiler. Araç yolu görecek şekilde park halindeydi.”

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Barış aktivisti!

“Bundan sonra Türkiye’ye girecekseniz vizeye başvurulması gerek notu düştüler. Madem ki böyle önemli bir suç işledim o zaman beni tutuklayın, ayağınıza kadar geldim, madem aleyhinize çalışıyorum, götürün, suçumu söyleyin bilelim dedim. Yetkimiz buraya kadardır dediler. Geri geldik.”

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Polis Müdürü:

“Cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimizin, söz konusu (çete lideri) şahsın Ercan Havaalanı’ndan ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır.”

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M.Ç:

“Olayın olduğu yere gittik; bagajdaki keleşlere...”

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Okan Dağlı:

“Geri döndük, arabamıza bindik, evimize yol aldık. Bagajda barış bayrağı vardı, ve birleşik Kıbrıs düşleri…”