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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

Bagaj !

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Tetikçi!

THY’nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs’a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi.

Barış aktivisti!

İzmir’e arkadaşlarımızı ziyarete gidecektik. THY seferi ile Havaalanı’na indik, diplomatik pasaportum var, eski milletvekiliyim, başka da KKTC pasaportum yok zaten onu gösterdim.

Tetikçi!

Bana jeriko bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik.

Barış aktivisti!

Havaalanı’na indik, burada Polis tarafından kenara çekildik, hakkımda giriş yasağı bulunduğu bilgisi verildi. Beni ülkeye Eski Milletvekili olarak koymadılar.”

Cinayet gözetleyicisi!

Dayı’yla birlikte yaklaşık 10 metre uzunluğunda iki Türk'ün kullandığı beyaz bir yata bindik. Yola çıktık. Saat 5-6 civarı KKTC'ye geldik. Tekneden kıyıda suya atladık.

Barış aktivisti!

8 Eylül 2020 tarihinde hakkımda dosya hazırlandığını, Türkiye güvenliği aleyhine çalışmalar nedeniyle ülkeye giremeyeceğimiz söylendi. Başka bilgi vermediler. Detaylı bilgi için aramak istediğiniz birileri varsa arayın öğrenin dendi.

Cinayet itirafçısı!

Tekne ile Kıbrıs'a geçtik. Çete lideri, Kıbrıs'a uçakla geldi. Beni beyaz bir araca bindirdiler. Araç yolu görecek şekilde park halindeydi.

Barış aktivisti!

Bundan sonra Türkiye’ye girecekseniz vizeye başvurulması gerek notu düştüler. Madem ki böyle önemli bir suç işledim o zaman beni tutuklayın, ayağınıza kadar geldim, madem aleyhinize çalışıyorum, götürün, suçumu söyleyin bilelim dedim. Yetkimiz buraya kadardır dediler. Geri geldik.” 

Polis Müdürü:

Cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimizin, söz konusu (çete lideri) şahsın Ercan Havaalanı’ndan ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır.

M.Ç:

Olayın olduğu yere gittik; bagajdaki keleşlere...

Okan Dağlı:

Geri döndük, arabamıza bindik, evimize yol aldık. Bagajda barış bayrağı vardı, ve birleşik Kıbrıs düşleri…

 

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