Bagaj !
Tetikçi!
“THY’nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs’a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi.”
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Barış aktivisti!
“İzmir’e arkadaşlarımızı ziyarete gidecektik. THY seferi ile Havaalanı’na indik, diplomatik pasaportum var, eski milletvekiliyim, başka da KKTC pasaportum yok zaten onu gösterdim.”
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Tetikçi!
“Bana jeriko bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik.”
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Barış aktivisti!
“Havaalanı’na indik, burada Polis tarafından kenara çekildik, hakkımda giriş yasağı bulunduğu bilgisi verildi. Beni ülkeye Eski Milletvekili olarak koymadılar.”
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Cinayet gözetleyicisi!
“Dayı’yla birlikte yaklaşık 10 metre uzunluğunda iki Türk'ün kullandığı beyaz bir yata bindik. Yola çıktık. Saat 5-6 civarı KKTC'ye geldik. Tekneden kıyıda suya atladık.”
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Barış aktivisti!
“8 Eylül 2020 tarihinde hakkımda dosya hazırlandığını, Türkiye güvenliği aleyhine çalışmalar nedeniyle ülkeye giremeyeceğimiz söylendi. Başka bilgi vermediler. Detaylı bilgi için aramak istediğiniz birileri varsa arayın öğrenin dendi.”
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Cinayet itirafçısı!
“Tekne ile Kıbrıs'a geçtik. Çete lideri, Kıbrıs'a uçakla geldi. Beni beyaz bir araca bindirdiler. Araç yolu görecek şekilde park halindeydi.”
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Barış aktivisti!
“Bundan sonra Türkiye’ye girecekseniz vizeye başvurulması gerek notu düştüler. Madem ki böyle önemli bir suç işledim o zaman beni tutuklayın, ayağınıza kadar geldim, madem aleyhinize çalışıyorum, götürün, suçumu söyleyin bilelim dedim. Yetkimiz buraya kadardır dediler. Geri geldik.”
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Polis Müdürü:
“Cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimizin, söz konusu (çete lideri) şahsın Ercan Havaalanı’ndan ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır.”
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M.Ç:
“Olayın olduğu yere gittik; bagajdaki keleşlere...”
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Okan Dağlı:
“Geri döndük, arabamıza bindik, evimize yol aldık. Bagajda barış bayrağı vardı, ve birleşik Kıbrıs düşleri…”