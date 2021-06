Baf’ta filmler yıldızların altında gösterilmeye başlandı

Kıbrıs’ın Baf şehrinde düzenlenen ve bu yıl 6.kez gerçekleşen Baf Uluslararası Film Festivali(PIFF), 25 Haziran Cuma gecesi başladı.

Bağımsız kimliği ile hem genç sinemacılara hem de öğrenci filmcilere önemli bir yer veren festival şehrin en güzel mekanlarından Technopolis 20’nin bahçesinde, Haziran yıldızları altında başladı. Festival direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides’in açılış konuşması ile başlayan festivalin ilk gecesinde 7 ülkeden 8 film sinemaseverlerle buluştu. PIFF bir yandan ülkemizin eski geleneklerinden olan açık-hava sinemalarını insanlarla buluştururken adanın birçok şerinden sinemaseverleri de festival çatısı altında biraraya getiriyor.

Bağımsız sinemayı desteklemek ve ileriye götürmek amacıyla 25 film yer alıyor

Yüzlerce filmin başvurduğu festivalde komite tarafından seçilen dünyadan ve adadan 25 kısa film ve belgesel film(öğrenci filmleri de dahil) gösteriliyor. Daha çok bağımsız sinemayı ve sinemacıları desteklemek,geliştirmek ve yaymak amacıyla hareket eden PIFF 2020 ve 2021 yıllarında öne çıkan kendi dillerinde ve ingilizce toplamda 25 filmi seyirciyle buluşuyor.

Festivalin Cum gecesi gösterimlerinde Fransa’dan kısa film “Vessels of Destiny”(yön: Franie-Éléonore Bernier ), Rusya’dan belgesel “Dont Hesitate to Come For a Visit,Mom”(Yön: Anna Artemyeva), İran’dan kısa film “Mandatory” (Yön: Javad Khorsha), İtalya’dan kısa film “Slow” (yön: Giovanni Boscolo ve Daniela Nozzi), Bosna Hersek’ten belgesel “Then Comes the Evening”, (yön: Maja Novakovic), Kıbrıs’tan animasyon “The Parrot Lady” (yön: Michalis Kalopaidis), İsrail’den kısa film “Only Bibi”( Rani Avidan) ve Fransa’dan kısa film “ Parade” (yön: Yohann Gloaguen) gösterildi.

Girişin ücretsiz olduğu gösterimler Cumartesi ve Pazar gecesi de 20:45-23:00 saatleri arasında yapılacak.