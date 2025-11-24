Baf bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Baf bölgesindeki Koili, Stroumbi ve Akoursos bölgelerinde çıkan büyük orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Philenews'e konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Genel Müdürü, yangın söndürme çalışmalarını yakından incelemek üzere bölgeye giderek durumun kontrol altına alındığını vurguladı.

Bu nedenle Yunanistan, İsrail ve Ürdün olmak üzere üç ülkenin yetkilileriyle yeni telefon görüşmeleri yapılarak gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Şu aşamada Kıbrıs'a uçak gelmesine gerek olmadığını, ancak uçakların hazır bekletildiğini, ihtiyaç halinde emrimize amade olacaklarını söyledi.