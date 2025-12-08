“Ertuğruloğlu; Denktaş, Talat, Eroğlu ve Akıncı’yı aldatmacanın parçası olarak yorumladı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Meclis kürsüsünden Kıbrıs önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını eleştiren Derya, “Ertuğruloğlu, bölgesel gelişmelerin çok kritik seviyelerde olduğu bu dönemde hala 1950’lerin tezlerini kullanarak ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu vizyonu adeta manipüle edip bilgi çarpıtmasıyla dezenformasyon yaparak konuşmasını gerçekleştirdi.” dedi.

Derya, Ertuğruloğlu’nun kutuplaştırıcı kelimelerle oldukça sıkıntı verici bir üslup kullandığını ve buna şaşırmadıklarını belirterek, “Bir Türkiye tezi olan federasyonu aldatmaca olarak konumlandırmak, bugüne kadar yürütülen müzakere tarihinde bu kapsamda görüşme yapan tüm liderleri ‘toplumu aldatan kişiler’ olarak ifade etmektir.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu’nun, yaptığı açıklamalarla, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bir aldatmacanın parçası olarak yorumladığına vurgu yapan Derya, “Annan Planı’na oy veren insanları da bu aldatmacaya dahil etmiş oldu.” diye konuştu.

Derya, “Ertuğruloğlu, konuları farklı noktalara çekerek bir teslimiyet hikayesi uydurmaya çalıştı.” açıklamasında bulundu.

Federal çözümün KKTC’yi ortadan kaldırmayacağına vurgu yapan Derya, bu yöntemle gerçekleşecek bir çözümün ‘uluslararası statüye kavuşma’ anlamı taşıdığını söyledi.