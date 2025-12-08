Liderler, Holguin ile üçlü görüşmede bir araya geliyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 11 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da, BM’nin İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde üçlü bir görüşmede bir araya geliyor.

İki lider, görüşme öncesinde, saat 15.15’te Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Laboratuvarı'nı da ziyaret edecek.