Ertuğruloğlu: “Erhürman’ın 4 maddelik müzakere metodu, takdir edilecek bir yöntemmiş gibi pazarlanıyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bütçe görüşmeleri esnasında Kıbrıs sorununa ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros’un açıklamalarına işaret eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Az önce bu kürsüde ortaya konulan vizyon, Kıbrıs Türkü’nün teslimiyetini içeren bir vizyondur. Kıbrıs Türkü’nün Rum’un egemen olacağı bir ortamda toplum statüsünde kalacağı bir çözümden bahsediliyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 maddelik müzakere metoduna da değinen Ertuğruloğlu, “Takdir edilecek bir yöntemmiş gibi pazarlanıyor. Dışişleri Bakanlığı olarak bu metotlara itiraz etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü politikasında sonuna kadar ısrarlı olacaklarını söyledi.

Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Statüler eşitlenmediği sürece istediğiniz kadar istediğiniz kadar tozpembe senaryolar çizin veya Kıbrıs Türk halkına algı operasyonlarıyla asla gerçekleşmeyecek operasyonlarla satmaya çalışın. Bir şey olması söz konusu değildir.” diye konuştu.