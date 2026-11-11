Bedelli askerlik meselesi!

Kabul etmek gerekir ki yaşadığımız ülke KKTC değil de çağdaş bir Kuzey Avrupa ülkesi olmuş olsaydı, bedelli askerlik konusunu tartışmazdık bile!

-*-*-

Hatta askerliği tartışmayacaktık!

-*-*-

Bedelli askerliğe karşı mıyım?

Değilim!

Keşke ülkemizde hiç asker olmasa!

-*-*-

İdeolojik anlamda eleştirilerim var ve şu anda popülizm yapıldığından da eminim!

-*-*-

Haaa bu arada eklemek istiyorum, yaşadığımız toplum içerisinde yaklaşık 2 sene askerlik yaptığım için çok mutluyum; bedelli askerlik hakkı kazanması muhtemel oğlumun da bu haktan yararlanmayıp, askerliğini yapmasını isterim…

-*-*-

Gelelim meseleye!

-*-*-

UBP’nin herkese bedelli askerlik vaadi “Türk milliyetçiliği ideolojisi” açısından saçmalıktır hatta vatana ihanettir!

-*-*-

UBP’nin bu öneriyi yapabiliyor olması da Türkiye’deki yönetimin bir şekilde açık desteğini almış olmasıdır… AKP’ci bir UBP’nin işe yarayıp yaramadığını sandıklar açılınca göreceğiz!

-*-*-

UBP’nin hem milliyetçi hem de bedellici olması “tarafımca” iki yüzlülüktür!

-*-*-

Milliyetçi ideolojilerde, özellikle de Türk milliyetçiliğinde askerlik, parayla satın alınabilecek bir vatan görevi değildir!

-*-*-

Bu durumda UBP, hem milliyetçi hem kapitalist değil sadece kapitalisttir!

Bedelli vaadi açıkça bunun ispatıdır!

-*-*-

CTP’nin de üzgünüm ama “gelin hemen yapalım, seçimi beklenmeyelim” demiş olması da, kapitalizme açık çek vermekten başka bir şey değildir!

-*-*-

Çok farklı açılardan bedelli askerlik meselesine bakma şansımız var ama özellikle milliyetçi ve kapitalist ideolojilerle değerlendirdiğimizde bu vaat ya da önerinin aslında sadece popülizm olduğunu görürüz!

-*-*-

Peki tuttu mu?

Yukarıda da dediğim gibi sandıktan çıkan sonuca bakacağız!

-*-*-

Bedelli askerlik bir ülkede, sınıf farkını en adi ve en ahlaksız bir şekilde göz önüne koyan bir şey olması açısından da ele alındığında, aslında tüm ilerici partilerin bu konuyu en baştan “silip atması” gerekirdi ki o da ayrı bir mesele!

-*-*-

Parası olan bedelini ödeyecek, askere gitmeyecek ve “TMT’ci UBP”ye oy verecek!

Parası olmayan belki de şehit olacak!

-*-*-

Çok çirkin günlerden geçiyoruz!

Biz bu değiliz!

Yazık!

-*-*-

Bu arada hatırlatmakta fayda var; bu konuda ilk çıkışı TDP yapmıştı…

TDP, Güney Kore sistemini önermişti…

-*-*-

Güney Kore’de mesela vicdani ret hakkı kabul edilir…

Kuzey Kore ile arası gergin olan bu ülkede eline silah almak istemeyen, çok zengin olsa da gidip para ödeyerek askerlik onurunu satın almaz!

Ne yapar?

-*-*-

Başvurur!

Silah istemem der!

-*-*-

Cezaevlerinde ve tutukevlerinde çalışır…

Yemek hazırlama ve dağıtımında görev alır…

Sağlık ve hijyen hizmetlerine yardımcı olur…

Engelli ve bakıma muhtaç kişilere destek verir…

Ama asla silah kullanmayıp, askeri faaliyetlerde bulunmaz…

-*-*-

KKTC’de vicdani ret hakkına “vatana ihanet” olarak bakan zihniyetin şu anda “parası olana askerliği satmayı” teklif ediyor olmasıdır meselemiz!

Bilmem anlatabildim mi?

Nikos resmen davet edildi!

Yılın ortalarında Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye'nin COP31 hazırlık sürecindeki bazı toplantılara Kıbrıs Cumhuriyeti'ni davet etmemesi nedeniyle AB'nin Ankara'ya tepki gösterdiğini yazmıştı…

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Geçtiğimiz ay Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), Kıbrıs Cumhuriyeti’nin COP31'e katılım için davet aldığını, bunun Lefkoşa’nın diplomatik girişimleri ve AB müdahalesi sonrasında gerçekleştiğini yazdı…

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Yine geçtiğimiz Ekim ayında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis, COP31'e katılacağını açıkladı. Diplomatik girişimlerinin ve ortaklarının katkısının sonuç verdiğini söyledi.

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Türkiye’den cılız açıklamalar geldi ve “resmen davet etmedik” dendi!

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Ancak geçtiğimiz gün Cyprus Mail gazetesi, Hristodoulidis'in resmi davet aldığını yazdı ve bu resmi davet üzerine Antalya'ya hareket edeceğini bildirdi.

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Ve Hristodulkidis, yanında Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile birlikte Antalya’ya gitti…

Evet resmi davetliler arasında…

-*-*-

Haaa tabii ki Tufan Erhürman da davetlidir…

Keşke Türkiye’nin de garantörü olduğu devletin President and Vice President’i olarak katılabilselerdi de bu aldatmacalarla uğraşmasaydık!

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Bir kez daha yazıyorum; Hristodulidis, Türkiye’nin resmi davetlileri arasındadır… Ve Antalya’ya “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak davet edilmiştir… Şu anda da oradadır…

-*-*-

Matematikte çok önemli bir işlem var; “Bir bir daha iki!”

-*-*-

Bu arada Anadolu Ajansı’nın “davetli ülke liderleri” listesinde “Kıbrıs Rum Yönetimi” ve “KKTC” isimleri ayrı ayrı yer alıyor ama COP31’in İngilizce olarak yayımlanan programlarında veya belgelerinde sadece “Cyprus” bulunuyor!

-*-*-

İngiliz da der, eneşi TRNC veya KKTC!

-*-*-

Ayrıca belirtelim, Hristodoulides, Türkiye'yi ziyaret eden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin görevdeki dördüncü cumhurbaşkanı… Daha önce Başpiskopos Makarios, Glafcos Klerides ve Nicos Anastasiades de görev süreleri Türkiye’ye gitmişti.

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Hristodulidis Antalya’ya doğrudan uçuşla gidemedi…

Larnaka’dan kalkan uçağı önce Rodos’a indi, oradan Antalya’ya geçti…

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Hristodulidis Antalya’dan sonra Antalya’dan sonra İrlanda'yı ziyaret edecek. Bugün (Perşembe günü) Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ve Cuma günü yapılacak gayri resmi Avrupa Konseyi zirvesine katılacak.

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Öte yandan Hristodulidis ve Erhürman dışında, Ünal Üstel ve Sıla Usar İncirli de Antalya’da olacak.

Erhürman, Üstel ve İncirli, Antalya’dan sonra “eve” dönecek!

Ortalık narsist doldu!

Herkes değerlidir!

Ve psikoloji, herkesin, kendi kendini çok değerli kabul etmesini, aşırıya kaçmadığı takdirde “kabul eder”…

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İnsanın kendisini çok değerli, üstün veya başkalarından daha önemli görmesi tek başına psikolojik bir rahatsızlık olmayabilir.

-*-*-

Ancak bu düşünce aşırıya kaçıyor, kişinin ilişkilerini ve davranışlarını etkiliyor, başkalarını küçümsemesine yol açıyorsa psikolojik açıdan incelenmesi gereken bir durum olabilir.

-*-*-

Kısacası aslında herkes bir miktar “narsisttir!”

Yani kendini beğenmişliğin fazlası “hastalık”tır!

-*-*-

Narsist, sürekli takdir ve hayranlık bekler, kendisini başkalarından daha zeki veya önemli görür, asla eleştiriyi kabul etmez, başkalarının başarılarını küçümser, kendisine özel muamele yapılmasını bekler, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını önemsemez.

-*-*-

Ortalık dolu!

Aman dikkat!