Asya bebek için balonlarla yollarda

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almaya başlayan SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisi ve yaşanan süreç balonlu konvoyla selamlandı.

Asya Bebek için ailesi ve gönüllü olarak kampanyaya katılanlar, ellerinde balonlarla birlikte Lefkoşa'yı turladı, özellikle de Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünden de geçerek, tedavinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üstlenilmesiyle ilgili mesaj verdi.

Renkli balonlar, Asya’nın dünyasını ve insanların kardeşliğini yansıttı, ayrıca, gönüllülerin mücadelesine teşekkür edildi.

Asya bebeğin sevenleri daha sonra evlerinin bulunduğu Gönyeli'deki park önüne gitti, moral turu yaptı.

Asya Polatlı'nın ailesi geçtiğimiz günlerde, “Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz” mesajı yayınlamıştı.

10 aya yakın bir süreçtir makinelere bağlı yaşayan SMA hastası Asya Polatlı için Kıbrıs’ta pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlatarak, aileye destek vermişti. 24 Eylül’de sağlık kontrolleri Ankara’da devam ederken, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmişti. 21 Ekim'de Asya bebeğin ilaçlı tedavisine başlanmıştı.

Asya, Zolgensma ilacını aldı eve döndü