“Aslaklar!”

UBP Parti Meclisi Üyesi Savun Göksu, Ersin Tatar ve Ünal Üstel ile beraber çekindiği bir fotoğrafı paylaşıp, partiden istifa edeceğini açıklayan isimlere “aslak” dedi.

Çok sayıda UBP’li isim, seçim yasakları öncesinde yayınlanan Resmi Gazete’de taleplerinin yer almadığını görünce istifa kararı almıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Göksu, “partimizden hükümetimiz den menfaat sağlamaya çalışan asalaklar istedikleri olmayınca istifa ediyorum diye yayınlar yapıp partimizi ve partilimizi bölmeye çalışıyorlar” dedi.

İstifa eden kişilerle ilgili dün de, Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilinen UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal ‘Juju’nun asistanı tarafından “jurnalleme” çağrısı yapılmıştı...

UBP Parti Meclisi Üyesi Savun Göksu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

“Son günlerde Ulusal Birlik Partili olduğunu iddia eden ama asla bu partili olmamış partimizden hükümetimiz den menfaat sağlamaya çalışan asalaklar istedikleri olmayınca istifa ediyorum diye yayınlar yapıp partimizi ve partilimizi bölmeye çalışıyorlar ama 50 yılla yakın bunun gibiler geldi geçti UBP dimdik ayakta kaldı ve kalacaktır. Bu bağlamda meşakkatli yolda tabi ki çürük elmalar dökülecektir durmak yok daha dik daha güçlü ilerleyen UBP olacak...”