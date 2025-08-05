Artık Baflı Kıbrıslı Türk çocuk doğmuyor anne!

Artık hiç Baflı çocuk doğmuyor!

Kıbrıslı Türk!

-*-*-

Limasollu olarak Dünya’ya gelen çocuk da yok!

Kıbrıslı Türk!

-*-*-

Larnakalı yok!

Polemityalı yok!

Ayannili yok!

-*-*-

Mandirgalı Kıbrıslı Türk çocuk da doğmuyor…

Ünal Üstel’in köyü!

Polili da!

Ersin Tatar’ın kökü!

-*-*-

Ne fark eder ki?

-*-*-

Doğru!

Bir şey fark etmez!

-*-*-

Çocuk sağlıklı doğsun, sağlıklı büyüsün yeter değil mi?

Yeter tabii ki!

-*-*-

Yeter de; çocuk Girne’de doğduğu zaman, hele İskele ya da Güzelyurt’ta mesela; ‘doğum yeri’ diye kaydını yaptıracağınızda o doğum belgesine ne yazacaksınız?

İskele mi?

Trikomo mu?

-*-*-

Güzelyurt mu?

Morphou mu?

-*-*-

Tüm Dünya ‘Güzelyurt’ ya da ‘KKTC’ diye bir ‘doğum yeri’ni kabul etmiyoooor!

-*-*-

Peki biz kabul ediyor muyuz?

Mesela Ersin Tatar kabul ediyor mu?

-*-*-

Eğer kabul ediyorsa, neden gazetelere demeçler verip, New York’ta anne veya babası Kıbrıslı olmayan çocuklarımızın da Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu almalarının kolaylaştırılması için girişim yaptığıyla alakalı övünüyor?

-*-*-

Evet, çocuklarımız artık üzgünüm ama ‘bir anlamda’ vatansız doğuyor!

KKTC onlara vatan mı?

-*-*-

İlkokullardaki çocuklar arasında bir yoklama yapalım; onlara mesela tuttukları takımın adını soralım; TMT’nin efsanesi Çetinkaya’nın adını bir tek çocuk verirse, ben adımı değişirim!

-*-*-

Büyük çoğunluk Galatasaray diyecek!

Ve ben bu cümleden dolay Fenerbahçe taraftarı arkadaşlarımdan küfür işiteceğim!

’Neden Fenerbahçe değil de Galatasaray’ diye!

-*-*-

Bizim devletimiz vardır, Cumhurbaşkanımız da vardır, yargımız da, yasamamız da!

Üzgünüm ama işimiz zerdaliden düdük!

-*-*-

Nüfus yapısının değiştirilmesi çok büyük bir suçtur!

Ve değiştirildi!

Kıbrıslı olan bir şey kalmaması için ciddi çaba harcandı!

Bunu Türkiye ya da Türkler düşmanlığı olarak almamak lazım!

-*-*-

Ama başımızdaki güruh, koltuk ve başka çıkarlar uğruna, Kıbrıslı kimliğin yok edilmesine hiç itiraz etmediler!

-*-*-

Tunceli’nin, Diyarbakır’ın, Mardin’in, Hatay’ın, Yozgat’ın nüfus yapısının değiştirilmesi de doğru değildir!

Suriye’nin ve Libya’nın da!

Ne bileyim Katar’ın da!

-*-*-

Bana ait bir kültür vardı; o kültür kasıtlı olarak bitirildi!

-*-*-

Bu yüzdendir ki, Lefkoşa Belediyesi Kabristanlığı, en değerli uğrak yerim oldu!

-*-*-

Çok merak ediyorum, bu konu veya insanın kendine ait kültürünün katledilmesi, mesela Ersin Tatar’a veya ne bileyim Ünal Üstel’e koymuyor mu?

-*-*-

Efendim Anavatan Türkiye’miz, bayrağımız, kanımız, feda olsun canımız!

Tabii ki feda olsun!

Oldu zaten!

-*-*-

Artık Teralı çocuk doğmuyor anne!

Bir yığın çocuk doğuyor, Allah sağlık versin…

İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren, Fenerbahçe de şampiyon olur ve daha çok çocuğumuz sarı laciverte gönül verir!

-*-*-

Bizim de Doğan Türk Birliği’miz sarı lacivert?

‘Doğan’ yok artık!

Türk Birliği’ni de bilmiyorum!

Traktör ehliyetli turizm!

Otellerde sıfır yerli turist!

Otellerde neredeyse sıfır yabancı turist!

Yüzde 85 turist Türkiye’den!

Eyvallah!

-*-*-

Turizm öldü mü?

Casinolardan gelen “yaşam desteği” ile bir miktar cırmalıyor, o kadar!

-*-*-

Bakın size turizmle alakalı olarak bu ülkenin ne kadar güzel yönetildiğinin bir örneğini vereyim!

-*-*-

Güney Kıbrıs’ta, ister Trodos Dağları’na gidin, ister Poli bölgesine, ister Baf’a, Limasol’a ama özellikle de Aya Napa’ya, her gittiğiniz yerde kiralık ATV’ler görürsünüz!

-*-*-

Kuzey’de neden yok?

Dün öğrendim!

-*-*-

KKTC’de ATV kullanabilmek için “traktör ehliyeti” lazım!

-*-*-

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Turizm Bakanı’na; yani üç silahşörlerimizin iki küçük silahşörüne sormak istiyorum; “Hayırceboyle?”

-*-*-

Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır?

İnsanlar mesela ATV kiralayamazsınız!

Neden mi?

Çünkü traktör ehliyetleri yok!

-*-*-

Haaa bu arada ATV’ler ithal edilirken “traktör” diye ithal edilmiyor!

Traktör ehliyeti isteniyor ama kask takma zorunluluğu var!

Nereden tutsan elinde kalan bir devlet!

Sözde devlet diyorum, ona da çok kızıyorlar!

Yeter be gavollem!

Geçenlerde yazmıştım, bir daha yazacağım…

-*-*-

Çok merak ediyorum; Güzelyurt Bölgesi’ndeki Şahinler Deresi (Serakhis Deresi) ıslahı, yol ve köprü yapımı projesi işlerinin tümü nasıl olur da hiç ihaleye çıkılmaksızın bir şirkete verilir?

-*-*-

Ve çok merak ediyorum; ihalesiz işi alan Tüfekçi Şirketi, “yapacağı işlerden sonra geriye kalan TÜM MALZEMEYİ” kullanabilir?

-*-*-

Üstelik hiç bedel ödemeksizin!

-*-*-

Hatta, üzerinden devletten para bile alarak?

-*-*-

Sizce mesela cumhurbaşkanı veya bakanlar kurulu ya da ne bileyim bunların patronu konumundaki mesela MİT, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ya da KEİ Ofisi bunların farkında değil midir?

-*-*-

Tüm malzeme nedir biliyor musunuz?

Dere içerisindeki tüm kum ve çakıldır!

Hem de bedava!

-*-*-

Yapmayın Allah aşkına!

Yeter be gavollem!

Yeter!



Casusluk davası…

Beş Rum kesin casus!

Bir çok gazete öyle yazıyor!

Peki kim karar verdi casus olduklarına?

Derin devlet!

-*-*-

Derin devlet mi var?

E var bir derin devlet ki, Kıbrıslı Rumların haksız yere tutuklandığını savunan yurtseverlere karşı karalama kampanyası başlatıyor!

Ankara’dan!

-*-*-

Bu davada, bir de emlakçı tutuklu…

“Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na Aykırı Hareket” gibi bir suçlama getirildi emlakçıya…

-*-*-

Avukatı Mustafa Asena, “50 euroya mı devleti sattı müvekkilim?” gibisinden bir tepkili soru sordu!

-*-*-

Asena, davanın siyasi olduğundan emin…

Tecrübeli hukukçu, yargının bu konuda darbeleneceğinden de emin…

-*-*-

Ama “Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na Aykırı Hareket” meselesiyle ilgili mahkeme salonunda dile getirdiği bir de “bilgi” var…

Asena diyor ki, “Bu yasaya asıl aykırı davranan, gazilere berat ya da belge vererek, kişisel verilerini ifşa eden Ersin Tatar ve Ünal Üstel’dir, gidin onları da tutuklayın…”

-*-*-

Haksız mı Asena?

Bence değil!

Şimdi “Kıbrıs Cumhuriyeti, bu gaziler arasında 1974’te kendisine karşı savaşan gazilere, olur da Güney’e geçerlerse ve ‘icaaaa tutuklandınız’ derse; sorumlusu kimdir?”

Onları ifşa edenler değil mi?

Yaaaaaa…

KKTC’de traktör ehliyetiniz yoksa ATV süremezsiniz! Haliyle turistlere ATV de kiralayamazsınız! Sanırım tüm Dünya’da bu konuda tekiz! Turizm da öncül sektördü ha! Helal olsun!