“Arıklı'nın kameralar konusunda komiteye verdiği bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Bütçe Görüşmelerinden Önemli Notlar” başlığı altında bir paylaşım yaptı.

CTP Milletvekili Şahiner, bütçenin görüşüldüğü esnada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kameralar konusunda komiteye verdiği bilgilerin doğru olmadığının ortaya çıktığını vurguladı.

300’ü aşkın kameranın kontrolünün poliste olmadığı, bu kameraların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bulunduğu ve PGM’nin bu kameralara erişimediği yönünde bilgiler edindiklerine dikkat çeken Şahiner’in açıklaması şu şekilde:

“Bütçe görüşmelerinde kameralar konusunda Bakan Arıklı’nın aktardığı bilgilerin Polis Genel Müdürümüz tarafından doğru olmadığı net şekilde ortaya kondu.

Kameraların kontrolü kimde, ceza kesiliyor mu diye sorduğumuzda bize verilen resmi bilgi şuydu:

‘Denetim ve gözetim PGM’dedir, Polisten son baktığımızda aylık yaklaşık 10.000 ceza kesiliyor.’

Bugün aynı soruyu Polis Genel Müdürü’ne sorduğumuzda ise yeni takılan 300’ü aşkın kameranın kontrolünün poliste olmadığı, bu kameraların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bulunduğu ve PGM’nin bu kameralara erişiminin dahi olmadığı ortaya çıktı.

Bu çelişki sıradan bir bilgi hatası değildir — açık bir yönetim krizi ve kamu güvenliği sorunudur.

Şimdi hükümete ve ilgili bakana açıkça soruyoruz:

-Polisin kontrolünde olmayan bu kameraları kim yönetiyor?

-Ceza kesme yetkisini fiilen kim kullanıyor?

-Eğer polis bu sistemin dışında tutulduysa, bu kameralar neden devrede?

-Kimi, ne için ve hangi yetkiyle gözetliyorlar?

-Bu kameralardan elde edilen görüntüler ve kişisel veriler kimlerin elinde toplanıyor ve kimlerle paylaşılıyor?

Bu kadar kritik bir konuda Bakan'ın Meclis’te verdiği bilginin doğru olmadığı bugün resmen teyit edilmiş olup bu durum tam bir skandaldır.”