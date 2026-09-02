FiloJet için teknik inceleme başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Pazar günü meydana gelen facianın ardından batan FiloJet isimli gemiyle ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ile beraberindeki teknik heyetin ülkeye gelerek çalışmalarına başladığı belirtildi.

Teknik ekibin, kazayla ilgili araştırma ve incelemelerde bulunacağı ve FiloJet hakkında kapsamlı bir teknik rapor hazırlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, gemiye ilişkin tüm belgelerin detaylı şekilde inceleneceği belirtilirken, çalışmalara yarın Türk Loydu’ndan iki uzmanın daha katılacağı ifade edildi.

Araştırma kapsamında geminin tüm teknik ve yapısal durumunun inceleneceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından FiloJet ile ilgili hazırlanacak teknik rapordaki bulguların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına aktarılacağı bildirildi.