Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği deniz faciasının dördüncü gününde açıklama yaptı. Kale Kişi açıklamasında, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Siyasi makamlardakiler dahil, bu olayda sorumluluğu bulunanların yakasını bırakmayacağız” dedi.

Yaptığı açıklamada, önceliğin yaslı aileler, kayıplara ulaşılması ve ailelerin doğru bilgiye erişmesi olduğunu vurgulayan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bunun facianın tüm boyutlarının sorgulanmayacağı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi. Kişi, “Geminin izinlendirme ve denetim süreçleri, kaptanın ve şirketin sorumlulukları, en önemlisi de idarenin sorumluluğu teknik ve hukuki açıdan ayrıntılı şekilde incelenecek” ifadelerini kullanarak cezai, hukuki, idari ve siyasi sorumlulukların birbirinden ayrı şekilde düşünülemeyeceğini ve tümünün bağlı bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

“Ailelerin yanındayız, hesabın peşindeyiz”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Siyasi makamlardakiler dahil, bu olayda sorumluluğu bulunanların yakasını bırakmayacağız” diyen Kale Kişi, adli süreçleri ve mahkeme duruşmalarını yakından takip ettiklerini, hukuki sorumluluğun detaylarını incelediklerini ve gemicilik alanında konunun uzmanları ile herkesin aklındaki sorulara bilimsel ve teknik cevaplar bulmak adına yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtti. Kale Kişi açıklamasını “Meclis araştırma ve soruşturma kapasitesi ve idari tüm süreçler dahil tüm imkanları kullanarak gerçeğin ortaya çıkması ve sorumluların kaçamayarak hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Bugün yine dayanışma günü. Ailelerin yanındayız. Hesabın peşindeyiz.” şeklinde tamamladı.