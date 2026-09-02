“Hastanede tedavi gören hasta sayısı 3’e düştü”

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaralanan vatandaşların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü, hastaların sağlık durumlarının iyileşmesiyle birlikte taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelerde tedavi gören yaralıların hızla iyileştiği belirtilerek, an itibarıyla tüm hastanelerde yatarak tedavi gören toplam hasta sayısının 3’e düştüğü kaydedildi.

Bakanlık, tedavisi devam eden hastaların sağlık durumlarının takip edildiğini bildirdi.