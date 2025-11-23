Araç ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti!
Kuzey Sahil Yolu’nun Ziyamet – Balalan çemberleri arasındaki Yudi Dağı mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuzey sahil yolunda bugün 14:50 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet ile jeep aracın çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Alpaslan Tok yaşamını yitirdi.
Polis'ten verilen bilgiye göre, Alpaslan Tok yönetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet, dikkatsizlik sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Andreas Voskou yönetimindeki KJE 464 plakalı jeepin sağ ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Alpaslan Tok olay yerinde hayatını kaybetti.
Jeep sürücüsü Andreas Voskou ile araçta yolcu olarak bulunan Maria Voskou ve Panayodis Voskou, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Öte yandan Kıbrıs'ın kuzeyinde 2025 yılında meydana gelen 36 trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.