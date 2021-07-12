ANAYASA, HUKUK VE ETİK Mİ DEDİNİZ?

Azınlık olmasının yanı sıra meşruluk tartışması da yaşayan üçlü koalisyonun ortanca kanadı DP şikayetçi olmuş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Afet Özcafer’in atanmasını istemişler ama Başbakan Ersan Saner bir türlü adım atmıyormuş.

Böyle yaparak hem hükümet protokolü, hem etik kurallar, hem de Anayasa çiğnemiş Saner...

DP böyle diyor.

Anayasa, hukuk, etik...

Son derece önemli mevzular...

Her ne hikmettir ki başına bir şey gelmeden bunları hatırlamaz bazıları...

İlla ki nasırlarına basılacak!

İlla kendi çıkarlarına dokunulacak!

İlla canlarının çekmediği bir şey yaşayacaklar!

O zaman basarlar yaygarayı işte...

Vay da vay!..



* * *



DP’ye ‘günaydın’ demek bile abes...

Anayasa’nın bu kadar aleni çiğnendiği başka bir dönem hatırlayan var mı?

Seçimle ilgili Anayasa paspas edilirken DP Saner’in suç ortağı değil miydi?

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen TC Lefkoşa Büyükelçiliği ‘Din Bilgisi Kursları’ düzenleyeceğini duyururken DP ağzını açmış mıydı?

Çalışan ve emekliden Hayat Pahalılığı ödeneğini Anayasa’ya rağmen kesen Yasa Gücünde Kararname’yi çıkaran hükümette DP yok muydu?



* * *



‘Hükümet protokolü’ de çiğnenmiş.

Yani hukuk...

DP diyor bunu da...

Vah vah vah!..

Bizzat hükümetinizin 7-8 aylık görev süresi içerisinde yapmış olduğu ‘hukuk dışılıklar’ı yan yana dizebilsek, Karpaz’dan Baf’a yol olurdu!

İstihdamlar, atamalar, arazi tahsisleri, izinler, imtiyazlar...

Torpilin bini bir para!..

Mesela Tabipler Birliği bas bas bağırdı durdu, “Pozitif vakalara bile Sağlık Bakanı eliyle torpil yapılıyor” diye...

DP neredeydi?

Bir kelam ettiğini duyan, gören oldu mu?

Kutlu Adalı cinayeti hakkında ortaya çıkan yeni itiraflar, bilgiler ve bulguların soruşturulması yönünde bir hareketi, bir demeci, bir mesajı var mı DP yöneticilerinin?



* * *



‘Etik dışı’ymış Ersan Saner’in bu yaptığı...

Hangi yaptığı etik içi ki?

Örneğin ‘BRT’de en fazla özel yayına çıkan Başbakan’ olma rekorunu kırdı ve sürekli de egale ediyor Ersan Saner...

Kamu yayıncısı BRT’nin hallerine ilişkin bir tavrı var mıdır DP’nin?

Muhalefete, sivil toplumun yüzde 90’ına ve farklı görüşe tamamen kapalıdır devletin televizyonu ama DP suskundur ve bu etiktir, öyle mi?

Geri gidelim: Üç vekilin ansızın HP’den istifa edip ‘üçlü’ye destek vermesi etik miydi?



* * *



Mühim mevzulardır bunlar...

Geçmişte de çok gördük ‘demokrasi’ isteyeni, ‘adalet’ çağıranı, ‘hukuk’a sarılanı, ‘Anayasam benim’ diyeni, ‘etik ve ahlak’ arayanı...

Başkaları çağırırken, hatta bağırırken duymazlar hiç...

Ne zaman ki zora düşerler, başları ağrır, o zaman başlarlar velveleye...

‘Ah Anayasa...

Vah hukuk...

Amman de etik...

Yandım demokrasi...’

Ve bir de şu:

‘Ah, vah, amman da basın özgürlüğü...’

Günaydın ama geç kaldınız!..



