Altın Ayı bir platonik aşkın yarattığı edebi denemeleri anlatan Norveç filmi “Drømmer” e gitti

Murat OBENLER/BERLİN

Berlindeki Berlinale Palats’da yer alan 75.UIluslararası Berlin Film Festivali’nde En İyi Filme verilen Altın Ayı Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud’ın yönettiği “Drømmer” Dreams- Hayaller (Sex Love) filmine gitti.

Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo birlikte aldı.

Film 17 yaşındaki Johanne güzel sanatlar mezunu olan ve sınıfa yeni atanan kadın öğretmenine sırılsıklam âşık olması ile başlıyor. Johanne’nin öğretmenine duyduğu ve yalan da söylemesine neden olabn platonik aşkı yanında genç kızın tutkuyla yazdığı edebi denemeler sayesinde annesi ve ünlü bir şair de olan anneannesinin de bir şekilde sürece dahil olmalarını anlatıyor. Yoğun hisler ve bir yazarın ilk aşkı ve karışık hayallerini anlatan film (Queer sinema çağrışımları da yayarken) Todd Haynes başkanlığındaki 75.Berlinale jürisi tarafından Altın Ayı ile ödüllendirildi.

Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Ödülü'nün sahibi "The Blue Trail" filmi oldu. Ödülü, yönetmen Gabriel Mascaro, Denise Weinberg ve Rodrigo Santoro ile aldı. Venezuelalı yönetmen Ivan Fund, "El mensaje" (The Message) filmiyle gümüş ayı jüri ödülü kazandı.

En İyi Yönetmen Gümüş Ayı ödülü Huo Meng’e gitti

Yönetmen Huo Meng, en iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülü aldı. Oyuncu Rose Byrne, “If I Had Legs, I’d Kick You” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Rumen yönetmen Radu Jude, "Kontinental '25" filmiyle en iyi senaryo dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

75. Berlinale'de kazananların tam listesi:

ANA YARIŞMA

En İyi Film Altın Ayı: Drommer

Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail

Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message

En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng/ Living the Land

En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne/If I Had Legs, I’d Kick You/

En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott/Blue Moon

En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Kontinental '25/ Radu Jude

Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: La Tour de Glace/ Lucile Hadzihalilovic

BELGESEL ÖDÜLÜ

En İyi Belgesel: Holding Liat/ Brandon Kramer

PERSPEKTİFLER

GWFF En İyi İlk Uzun Metraj: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)/ Ernesto Martinez Bucio

KISALAR

Altın Ayı: Lloyd Wong, Unfinished/ Lesley Loksi Chan

Gümüş Ayı: Ordinary Life/ Yoriko Mizushiri

TEDDY ÖDÜLLERİ

En İyi Kurmaca Film: Lesbian Space Princess-Yönt: Leela Varghese, Emma Hough Hobbs

En İyi Belgesel Film: Satanische Sau (Satanic Sow)-Yönt: Rosa von Praunheim

En İyi Kısa Film: Lloyd Wong, Unfinished-Yönt: Lesley Loksi Chan

TEDDY Juri Ödülü: Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst

(If You Are Afraid You Put Your Heart into Your Mouth and Smile)-Yön: Marie Luise Lehner

TEDDY Özel Ödülü: Todd Haynes