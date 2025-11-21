Alkol alıp, eski kız arkadaşını darp etti!

Gönyeli’de meydana gelen "Kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp, sarhoşluk, yaralama, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından tutuklanan A.N.M.E, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tuğçe Çelik mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 23.45 raddelerinde zanlının 178 mlg alkollü içki tesiri altında Ortaköy'de ikamet eden eski kız arkadaşının evinin kapısını telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle tekme atarak açıp mülke tecavüz etikten sonra yatak odasının kapısını kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp edip yine ona ait cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığını kaydetti.

Polis, zanlının apartmanın merdivenlerinde bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan S.J.K’yi ciddi şekilde darp ettiğini, arından da olay mahalinde kırılan cam parçasını sağ ayak baldırına sokmak suretiyle 18 cm kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, iki müştekinin de Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis’te görmüş olduğu ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.