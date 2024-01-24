“AB Burs Programı Lansman Etkinliği” düzenleniyor

‘’Avrupa Birliği Burs Programı 2024 - 25 Akademik Yılı Çağrısı’’ kapsamında düzenlenecek “Lansman Etkinliği”, Perşembe günü 16.30 - 18.00 saatleri arasında Goethe-Institut, Lefkoşa etkinlik salonunda gerçekleşiyor.

AB Burs Programı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre açılış konuşmalarının Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa ve Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler tarafından yapılacağı etkinlikte Avrupa Birliği Burs Programı’nın 2024 - 25 Akademik Yılı Çağrısı konusunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

Açıklamaya göre etkinlikte ayrıca, AB Burs Programı’nı anlatan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 2007'deki başlangıcından bu yana 2 bin 150'den fazla Kıbrıslı Türk'e Avrupa Birliği genelinde eğitim alma fırsatı vermiş durumda.

Yazılı açıklamada, etkinliğe ilişkin program şöyle açıklandı:

16:30 – 16:50 Açılış Konuşmaları (Sn. Judit Rózsa ve Sn. Gabriele Gauler)

16:50 – 17:00 Avrupa Birliği Burs Programı videosu

17:00 – 17:25 Avrupa Birliği 2023/24 Akademik Yılı Burs Programı Tanıtımı (Berna Berberoğlu, Program Yöneticisi)

17:25 – 17:40 AB Burs Programı Burslusu Jazz performansı

17:40 – 18:00 İkram