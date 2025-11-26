900 bin TL'lik daha rüşvet iddiası!

Recep DAL

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmada yeni bir gelişme olarak, bir iş insanının polise verdiği ifadede 16 Kasım 2023 – 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında zanlı Canseç’e altı defada toplam 900 bin TL rüşvet verdiğini söylediği açıklandı.

Polis, söz konusu rüşvetin başka bir MİK personeli adına alındığının ifade edildiğini, ancak zanlı Canseç’in bu iddiaları kabul etmediğini mahkemeye aktardı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda yapılan duruşmada Başsavcılık adına Savcı ve zanlı avukatları hazır bulundu.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, soruşturmada gelinen son aşamaya dair bilgiler verdi.

Polis, zanlının tutuklu bulunduğu son beş gün içinde 13 kişinin sorgulandığını ve 10 farklı ifade alındığını belirtti. Zanlının ofis bilgisayarı ve telefonundaki incelemelerin de sürdüğünü belirtti.

Rüşvet iddiaları 1 milyonu geçti

Polis zanlının ihalelere katılacak şirketlere bilgi sızdırıp rüşvet aldığı yönündeki ifadelerin arttığını mahkemeye aktardı. 510 bin TL, 2 bin 500 Sterlin, 150 bin TL’nin yanında yeni gelişmeye göre 6 defada toplam 900 bin TL daha zanlının rüşvet aldığı yönünde ifade temin ettiklerini açıkladı.

5 gün daha tutuklu kalacak

Alınması gereken ek ifadeler ve toplanması gereken emareler bulunduğunu belirten polis, Canseç’in beş gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, sunulan olgular ışığında zanlı Salih Canseç’in 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.