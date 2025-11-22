85 yaşındaki yaya yaralandı
Güzelyurt’ta meydana gelen kazada yolda yaya olarak bulunan 85 yaşındaki Kezban Arslan yaralanırken, Girne’de ise kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü tutuklandı.
Güzelyurt'ta Şehit Münür Dilaver Sokak’ta Yaşar Şenozan (E-76) yönetimindeki BY 895 plakalı araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Kezban Arslan’a (K-85) çarptı.
Dün 12.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan Arslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisiyle gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
Alkollü sürücü takla attı; iki hafif yaralı
Girne'de Semih Sancar Caddesi’nde bu sabah 04.30 sıralarında, Hasan Açıkgöz (E-34) 148 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HA 10 YKU plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki taş duvara çarptı. Araç takla atarak tavanı üzerinde dururken, kazada sürücü Açıkgöz ile yolcu Serhat Simsık (E-41) yaralandı.
Her iki şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sürücü Açıkgöz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.