7500 gün emeklilik için yeterli mi?

İyi günler Devrim Bey.

14 Nisan 1974 doğumluyum.

1992 yılında sigorta girişim var. Toplam 7527 prim günü yatırımım var. Emekli olmak için yeterlimi ya da aradaki boşlukları kendim ödeyebilir miyim?

Doğum tarihinize binaen 25 yıl yani 9000 prim günü sigorta yatırımı ile 58 yaşında, 25 yıldan az 15 yıldan fazla yani 5400 ile 9000 prim günü arasındaki sigorta yatırımı ile de 55-60 yaş arasında en az 600 gün prim yatırmak koşuluyla 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Aradaki boşluklar, işsiz olduğunuz için sigortalara kayıt yaptırmadığınız sürelere ilişkin oluştuysa o sürelere yönelik maalesef geriye dönük isteğe bağlı toplu ödeme yapamıyorsunuz.

39 seneden mi ikramiye alırım?

Merhaba.

35 senedir kamuda kadrolu olarak çalışıyorum.

Bayanım. Beşe bir yıpranmam var. 39 senem olur.

İkramiyemi 39 seneden mi alırım?

Emeklilik yasasına göre devlet, maksimum 36 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ve maaşı ödemektedir.

36 yılı geçen süreler için kesinlikle emekli maaşı, çalışsanız da ödenmekte olup zaten o yıllara binaen de emeklilik iştirak payı kesilmemektedir.

Emekli maaşı uygulamasından farklı olarak emekli ikramiyesi ise yıpranma ve/veya askerlik hariç fiili 36 yıl üzeri çalışmışlık olursa ancak 36 yılı geçen süreler için ikramiye ödenmektedir.

Bu çerçevede sizin yıpranma ile 39 olacağı için ve yıpranmasız 36 yılı geçen süreniz olmadığından ikramiyenizi 36 yıl üzerinden alacaksınız.

2008 öncesi sigorta yatırımlarım ne olur?

Merhaba.

2013 yılında kadrolu olarak kamu kurumunda işe başladım.

19 Mart 1973 doğumluyum.

2008 öncesi sigorta yatırımlarım var. O süreler ne olur ve ne zaman emeklilik hakkı elde ederim?

Kolaylıklar dilerim, iyi çalışmalar.

01 Ocak 2008 sonrası kamuda asıl ve sürekli kadroda çalışmaya başlayan herkes 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olur.

Bu yasa kapsamında da yatırımlarınız sigortalara yatmaktadır. Önceki yatırımlarınız kesinlikle yanmamakta ve emeklilik maaşı ve hizmet yılı bakımından sigortalardan emekli olmanız noktasında dikkate alınmakta ve her yasanın kendi kuralları çerçevesinde yatırımlarınıza istinaden emekli maaşını hesaplanmaktadır.

Hem Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası hem de Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında yatırımlarınız olduğu için emekli yaşınız, 30/1996 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Hesaplanması Yasası uyarınca belirlenmekte olup toplam sigorta yatırımlarınız 25 yıl olduğu takdirde 55 yaşında emekli olma hakkına sahip olursunuz.

Türkiye’den prim yatırabilir miyim?

Ben 1978 doğumluyum.

İlk sigorta yatırımım 2002 yılında yapıldı.

12 yıl özel sektörde yatırımım yapıldıktan sonra Türkiye’de çalışmaya başladım.

KKTC Vatandaşıyım.

Türkiye’den KKTC’deki sigortalara prim yatırabilir miyim?

KKKTC Vatandaşı olan herkes ikamet koşulu aranmaksızın isteğe bağlı olarak KKTC Sosyal Sigortalara prim yatırımı yapabilir.

Doğum tarihiniz itibariyle 25 yıl prim yatırımı ile 60, 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında tam emekli maaşı alarak emekli çıkabilirsiniz.

Bu çerçevede Sosyal Sigortalar sayfasından isteğe bağlı sigorta yatırmaya yönelik forumları doldurup, Daireye gönderip, sigortaların internet sitesinden de kredi kartı ile primlerinizi yatırabilir ve bu sürelerinizi 15 yıla tamamlayıp başka da yatırım yapmadan yaşınızı bekleyerek, 63 yaşında KKTC Sosyal Sigortalardan da tam emekli maaşı almaya hak sahibi olabilirsiniz.

1982 doğumluyum. Emekli yaşım ne olur?

Merhaba Devrim Bey.

16 Nisan 1982 doğumluyum.

2005 yılından itibaren özel sektörde çalışıyorum.

Ne zaman emekli olabilirim.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nda 01 Şubat 2012 yılında yapılan değişiklik ile 2008 öncesi prim yatırmaya başlayıp sigortalardan emekli olacak olan kişilerin emekli yaşı, o tarihteki yaşınıza binaen kademeli olarak yükseltilmiştir.

Doğum tarihinize göre yasada emekli yaşınız, 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 25 yıldan az 15 yıldan fazla prim yatırımı ile de 63 yaşında olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bunu biliyor musunuz?

Yıllık ücretli izin hakkı

İş Yasası kapsamındaki işyerlerinde veya işlerde çalışan işçilere, deneme süresi de dahil olmak üzere işe girdiği tarihten başlayarak, en az altı ay çalışmış olmak koşuluyla, aşağıda öngörülen süreler kadar yıllık ücretli izin verilir:

Hizmet süresi altı aydan beş yıla kadar olanlara yılda on dört iş günü;

Hizmet süresi beş yıldan fazla, on yıldan az olanlara yılda on sekiz iş günü;

Hizmet süresi on yıl ve daha fazla, on beş yıldan az olanlara yılda yirmi iki iş günü;

Hizmet süresi on beş yıl ve daha fazla olanlara yılda yirmi beş iş günü;

Ancak, on sekiz yaşında ve daha küçük yaşta olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin on sekiz iş gününden az olmaz.

Yukarıdaki belirtilen süreler, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

On iki aydan kısa süreli hizmetler karşılığında işçilere söz konusu hizmet süresine orantılı olarak ücretli izin verilir. Hak edilen izin günlerinin kesirli çıkması halinde, kesir değerleri bir sonraki izin hesaplamasına aktarılır.

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