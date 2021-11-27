7 “kayıp” Yunan askerinden geride kalanlar ailelerine törenle teslim edildi...

1974’te yaşanan savaşta “kayıp” edilen yedi Yunan askerinden geride kalanlar, önceki gün Larnaka Havaalanı’nda düzenlenen bir törenle, ailelerine teslim edildi, bu yedi “kayıp” askerden ikisinin gömü yerini bir okurumuz yıllar önce bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermişti... Sözkonusu iki “kayıp” Yunan askerinin Gönyeli’de bir dere yatağındaki gömü yeriyle ilgili olarak okurumuzun vermiş olduğu bilgilerin yanısıra başka şahitler de Kayıplar Komitesi’ni bilgilendirmiş ve yürütülen kazılarda onlardan geride kalanlara ulaşılmıştı. Sözkonusu okurumuza bu konuda göstermiş olduğu insaniyet nedeniyle çok teşekkür ediyoruz...

BİRİ NORATLAS’TA ÖLMÜŞTÜ...

1974’te 6’sı Yunan Alayı (ELDİK) kışlasında yaşanan çarpışmada, biri de Yunan komandoları taşıyan ve “dost ateşi” ile Rumlar tarafından düşürülen “Noratlas” tipi uçakta ölen 7 Yunan askerine ait kalıntılar Kayıplar Komitesi tarafindan yürütülen kazılarda bulunduktan sonra DNA testleriyle kimliklendirilerek önceki gün ailelerine teslim edildi.

TAK Ajansı’nın Fileleftheros’a dayanarak verdiği Rumca basın bülteninde yer alan haberine göre, 7 Yunan askerine ait kalıntılar kısa süre önce yapılan kimlik tespitinden sonra, Güney Kıbrıs’a giden yakınlarına teslim edildi. Teslim için yapılan törene siyasi, askerî ve dini erkan katıldı. Törene, Yunanistan’ın Kıbrıs’ın güneyindeki Büyükelçisi’nin yanısıra Yunanistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikolaos Hardalias ve Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu da katıldı.

DÖRDÜ SU BORULARI DÖŞENİRKEN ASKERİ BÖLGEDE, İKİSİ GÖNYELİ’DE BULUNDU...

Öte yandan çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, sözkonusu “kayıp” Yunan askerlerinden dördünden geride kalanlar, askeri bölge içerisinde Türkiye’den gelecek su için su boruları döşenirken bulundular. Bir diğer “kayıp” Yunan askerinin kalıntıları ise NORATLAS kazısında bulunmuştu... Bunlar Nikolas Yiannakopuos, Haralambos Karagunis, Dimitrios Velonas, Dimitrios Thanapolos ve Hristodulos Diotsidis idi...

OKURUMUZ BİZE VE KAYIPLAR KOMİTESİ’NE GÖMÜ YERİNİ GÖSTERMİŞTİ...

“Kayıp” Yunan askerlerinden ikisinden geride kalanlar ise Gönyeli’de bir okurumuzun bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine yıllar önce göstermiş olduğu ve başka şahitlerin de Kayıplar Komitesi’ne gösterdiği bir dere yatağında yürütülen kazılarda bulunmuştu... Okurumuzun yardımlarıyla kalıntıları bulunan iki “kayıp” Yunan askerinin Konstantinos Kokkas ile Tomas Kakulis olduğunu da öğrendik. Sözkonusu okurumuza sonsuz teşekkürler...

LARNAKA HAVAALANI’NDA TÖRENLE AİLELERİNE İADE EDİLDİLER

Larnaka Havaalanı’nda yapılan törenle “kayıp” Yunan askerlerinden geride kalanlar ailelerine teslim edildi ve C-130 tipi bir uçağa küçük tabutlar yüklenerek bunlar Yunanistan’a doğru yol aldılar. Orada düzenlenecek törenlerle aileleri tarafından toprağa verilecekler...

Törende bir konuşma yapan Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu, resmi “Kayıplar Listesi”nde, 77 “kayıp” Yunan askerinin bulunduğuna dikkati çekerken, bunların 47’sinin hala bulunamadığını hatırlattı...

(TAK/YENİDÜZEN/FİLELEFTHEROS/ALITHIA).

Ötüken ve Alaniçi’nde yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963-64, gerekse 1974 “kayıpları”nın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılara devam edilirken, Ötüken’de (Spatharigo) ve Alaniçi’nde (Piperisterona) yeni kazılar başlatıldı. Kazılarda “kayıp” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerleri aranıyor...

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Baranhan’dan aldığımız bilgileri okurlarımızla paylaşmak istiyoruz... Kazılarda son durum şöyle:

*** Lapta’da 1975 yılında kamışlık bir tarlada toprak yığınları içerisinde insan kemikleri görüldüğü bilgisiyle başlatılan kazı çalışmalarına Pazartesi’nden itibaren yağmur nedeniyle devam edilemedi...

*** Sazlıköy’de (Livadya), 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un köy girişinde bir tarlada gömülü olduğu bilgisi ile daha önceden kazısı yapılan yerde genişletme amacıyla yapılan kazı çalışmaları tamamlandı. Herhangi bir ize rastlanmadan kazı kapatıldı...

*** Ötüken’de (Spatharigo) 1963 “kaybı” üç Kıbrıslıtürk’ün denize yakın ormanlık bir alanda gömülü olduğu bilgisiyle yeni bir kazıya başlandı...

*** Zeytinlik’te (Templos), 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un harnıp ağaçlarının doğusunda gömülü olduğu bilgisiyle yürütülen kazı çalışmalarına Pazartesi’nden itibaren yağmur nedeniyle ara verildi...

*** Lefkonuk’ta (Geçitkale) 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un dere yatağında gömülü olduğu bilgisiyle başlatılan kazı sürüyor. Dere yatağının tarlaya doğru olan cephesinde dağınık halde insan kalıntılarına ulaşılmaya devam ediliyor...

*** Vadili’de 1974 “kaybı” iki Kıbrıslırum’un Vadili-İnönü (Sinde) köyleri arasındaki iki kuyudan birinde gömülü olduğu bilgisiyle yapılan kazı çalışmaları tamamlandı, herhangi bir ize rastlanmayarak kazı kapatıldı.

*** Alaniçi’nde (Piperisterona), 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un Alaniçi-Muratağa (Maratha) arasındaki bir kuyuda gömülü olduğu bilgisiyle yeni bir kazıya başlandı.

*** Gökhan’da (Voni) askeri bölge içerisinde 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un büyük bir efgalipto ağacının altında gömülmüş olabileceği bilgisiyle kazı çalışmalarına devam ediliyor.

*** Pomo’da 1964 “kaybı” iki Kıbrıslıtürk’ün dere yatağına yakın bir yerde gömülü olduğu bilgisiyle daha önce kazı çalışmalarına başlanan fakat COVID 19 ve kötü hava koşulları nedeniyle beklemeye alınan kazıya devam ediliyor...

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...