7 günlük kısa film heyecanı müthiş açılışla başladı

Murat OBENLER

11.Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali(ISFFC), Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşen müthiş açılış töreni ile perdelerini sinemaseverlere açtı.

Festival yönetmeni Ioakim Mylonas ve Sanat Yönetmeni Alexia Roider ile Limasol Belediye yöneticisinin konuşmaları ile başlayan festivalde juri üyeleri de sinemaseverlere tanıtıldı. Covid-19 tebdirleri çerçevesinde salona belli sayıda seyircinin alındığı gecede hologramlı tanıtım ve video gösterisi büyük beğeni kazandı. Eğitim,Kültür,Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültür Hizmetleri ile Rialto Tiyatrosu işbirliğinde yapılan ve 15 Ekim’e kadar sürecek Kıbrısın en büyük kısa film organizasyonuna Bakanlık ve Rialto yöneticileri de katıldı.

“Uluslararası festivaller şehirlere çok şey katar”

Limasol Belediyesi yöneticisi Natia Anaxagorıou ise uluslararası festivalin hem şehrin sanatsal hem turistik hayatına kattıklarından bahsederek hem yurtdışından sinemacıları hem ülkeden film ekiplerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarıı kaydetti. Bir hafta boyunca şehirde sinema heyecanı yaşanacağını belirten yönetici tüm sinemaseverlere ve sinemacılar iyi bir festival diledi.

Roider: “Pandemiden geçilen dönemde festivalin olması çok değerli ve önemli”

Festival direktörleri Mylonas ve Roider dünyanın pandemic ile mücadele ettiği son iki yılda sinemanın da olumsuz etkilendiğini ve gerek üretimlerde gerek organizasyonlarda azalma olduğunu belirterek bu şartlarda kısa film festivalinin düzenlenecek olmasının önemine dikkat çektiler. Gerek kıbrıslı sinemacıların sinefiller gerek yerli ve yabancı sinema insanlarının biraraya gelmesi gerek dağıtılan ödüllerle sinemaya verdiği destek gerekse yeni filmlerin seyirci ile buluşması açısından önemli olan festivale destek veren herkese teşekkür eden yönetmenler herkese iyi bir festival haftası diledi.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl A Girls, Yönt: Antony Petrou,Reconstruction, yönt: Asimenia Galani, Drained, yönt: Anna Fotiadou, In Limbo, yönt: Semeli Vogazianou, Erma, yönt: Angelos Charalambous,Every Sunday, yönt: Keti Papadema, Everything is a lie, is a lie!, yön: Dimitris Chimonas, Garden Latte, yönt: Stelios Stylianou, My Story, yönt: Elena Alonefti, Magdalena Zira, Kamno Pilo, yönt: Skevi Laou, Leonidas and the Fish, yön: Alexander Machlouzarides-Shalit, Losing Grace, yön: Athena Mandis, Marios Loizides and the limits of Art, yön: Evagoras Vryonides, Night Lives, yön: Nafsika Hadjichristou, A summer place, yön: Alexandra Matheou ve Rites of Spring, yön: Yiorgos Tsangaris yarışacak.

Sinemaseverler Festival için:Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus , Instagram: isffc_filmfestival ,Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc21 ve Bilgi için Rialto Tiyatrosu Tel: 77 77 77 45 ve www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy adreslerini takip edebilecek.