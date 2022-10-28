63. Selanik Film Festivali,17 filmle Yerli Sinema’yı görünür kılıyor
Seçkide Kanada’nın Inuitleri’nden Latin Amerikan kabilelerine, Avustralya yerlisi Aborijinler’e ve Yeni Zelanda’nın Māori halkına uzanan yaşamları anlatan filmler yer alıyor.
Murat OBENLER
Bu yıl 63. kez gerçekleşecek, dünya festivallerin kendine özgü kimliği ile dikkat çeken önemli sinema buluşmalından Uluslararası Selanik Film Festivali yerli sinemaya(Indiginous Cinema) da 17 filmle yakından bakacak. Yerli sinema adı altında gösterilecek 13 uzun metraj ve 4 kısa film sayesinde Kanada’nın Inuitleri’nden Latin Amerikan kabilelerine,Avustralya yerlisi Aborijinler’den Yeni Zelanda’nın Māori halkına uzanan bir dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çeşitli kültürlerin temsilcisi, topluluk ve halklarının yaşamları sinemaseverlerle buluşuyor. Batı dünyasının domine ettiği büyük sinema sektörü, ticari filmlerin işgal ettiği ana gösterim ağı içerisinde hiç yer bulmayan bu yerli sinema örnekleri, sömürgeci bakışların klişe tasvirleri karşısında duran bir bakış açısı ile sinemaseverleri bu dünyalara götürecek.
Uzun Metraj Filmler
Yön:Kent Mackenzie- The Exiles (USA, 1961)
Yön:Barry Barclay- Ngāti (New Zealand, 1987)
Yön:Tracey Moffatt- BeDevil (Australia, 1993)
Seven Songs of the Tundra (Finland, 2000)Yön: Anastasia Lapsui- Markku Lehmuskallio
Atanarjuat: The Fast Runner (Canada, 2001) Yön:Zacharias Kunuk
Birdwatchers (Brazil-Italy, 2008)Yön: Marco Bechis
Yön: Warwick Thornton- Samson & Delilah (Australia, 2009)
Heart of Time (Mexico, 2009) Yön:Alberto Cortés
The Orator (Samoa-New Zealand, 2011) Yön:Tusi Tamasese
The Quispe Girls Yön: Sebastián Sepúlveda
Gerónima Yön:Ulises Rosell
Tanna (Australia, 2015)
Sami Blood (Sweden-Denmark-Norway, 2016)Yön: Amanda Kernell
Kısa Filmler
The Ballad of Crowfoot (Canada, 1968) Yön: Willie Dunn
When All the Leaves Are Gone (Canada, 2010) Yön: Alanis Obomsawin,
Snow in Paradise (Νew Zealand, 2011) Yön:Justine Simei-Barton-Nikki Si’ulera
In Blackbird (Australia, 2015) by Amie Batalibasi,