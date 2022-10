63. Selanik Film Festivali,17 filmle Yerli Sinema’yı görünür kılıyor

Murat OBENLER

Bu yıl 63. kez gerçekleşecek, dünya festivallerin kendine özgü kimliği ile dikkat çeken önemli sinema buluşmalından Uluslararası Selanik Film Festivali yerli sinemaya(Indiginous Cinema) da 17 filmle yakından bakacak. Yerli sinema adı altında gösterilecek 13 uzun metraj ve 4 kısa film sayesinde Kanada’nın Inuitleri’nden Latin Amerikan kabilelerine,Avustralya yerlisi Aborijinler’den Yeni Zelanda’nın Māori halkına uzanan bir dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çeşitli kültürlerin temsilcisi, topluluk ve halklarının yaşamları sinemaseverlerle buluşuyor. Batı dünyasının domine ettiği büyük sinema sektörü, ticari filmlerin işgal ettiği ana gösterim ağı içerisinde hiç yer bulmayan bu yerli sinema örnekleri, sömürgeci bakışların klişe tasvirleri karşısında duran bir bakış açısı ile sinemaseverleri bu dünyalara götürecek.

Uzun Metraj Filmler

Yön:Kent Mackenzie- The Exiles (USA, 1961)

Yön:Barry Barclay- Ngāti (New Zealand, 1987)

Yön:Tracey Moffatt- BeDevil (Australia, 1993)

Seven Songs of the Tundra (Finland, 2000)Yön: Anastasia Lapsui- Markku Lehmuskallio

Atanarjuat: The Fast Runner (Canada, 2001) Yön:Zacharias Kunuk

Birdwatchers (Brazil-Italy, 2008)Yön: Marco Bechis

Yön: Warwick Thornton- Samson & Delilah (Australia, 2009)

Heart of Time (Mexico, 2009) Yön:Alberto Cortés

The Orator (Samoa-New Zealand, 2011) Yön:Tusi Tamasese

The Quispe Girls Yön: Sebastián Sepúlveda

Gerónima Yön:Ulises Rosell

Tanna (Australia, 2015)

Sami Blood (Sweden-Denmark-Norway, 2016)Yön: Amanda Kernell

Kısa Filmler

The Ballad of Crowfoot (Canada, 1968) Yön: Willie Dunn

When All the Leaves Are Gone (Canada, 2010) Yön: Alanis Obomsawin,

Snow in Paradise (Νew Zealand, 2011) Yön:Justine Simei-Barton-Nikki Si’ulera

In Blackbird (Australia, 2015) by Amie Batalibasi,