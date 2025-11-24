56 gram kenevir, 12 gram kokaine 3 yıl 6 ay hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmed Emad Salem’i uyuşturucu suçları ve suç gelirleriyle ilgili dava kapsamında 3 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufunun yanı sıra suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmed Emad Salem hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, sanığın 12 gram kokain ile 56 gram hintkeneviri verme, 12 gram hintkeneviri alma, uyuşturucu satışından 30 bin TL ve 340 Euro elde ederek suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket etme ve Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçlarından yargılandığını belirtti.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin kararını Başkan Cemaller açıkladı. Cemaller, sanığın kendi ikrarı ve İddia Makamı’nın ortaya koyduğu olgular doğrultusunda tüm davalardan suçlu bulunduğunu belirtti.

Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını ve huzurunu tehdit eden en ciddi suç türleri arasında olduğuna dikkat çeken Mahkeme Başkanı, kokainin en tehlikeli uyuşturucu türlerinden biri olduğunu, hintkenevirinin ise en hafif türlerden sayılmasına rağmen iki farklı uyuşturucu madde ile ilgili suç işlemiş olmanın ağırlaştırıcı unsur oluşturduğunu ifade etti.

Sanığın suçunu kabul ederek yargı sürecine katkı koymasının hafifletici faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Tüm olguların değerlendirilmesinin ardından mahkeme, Ahmed Emad Salem’i 3 yıl 6 ay süreyle hapis cezasına mahkûm etti.